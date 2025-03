Sono vicini al colpo Gianluigi Donnarumma: l’assalto è riuscito e si può chiudere subito, il portiere della Nazionale dice addio al PSG!

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al PSG è un rebus intricato da risolvere. Al momento non si sa ancora cosa deciderà di fare il classe ’99. Le continue critiche ricevute nel corso della sua esperienza a Parigi, giunta al quarto anno, lo avevano portato a pensare all’addio ma una sua dichiarazione rilasciata ad inizio gennaio aveva spiazzato tutti. “Sto bene qui e la mia priorità è il rinnovo”, erano in sintesi le sue parole di qualche mese fa. Adesso è cambiato qualcosa?

La realtà vede, al di là delle dichiarazioni di facciata, diverse difficoltà nel trovare il prolungamento di contratto con i campioni di Francia, considerando la scadenza nel 2026. L’offerta recapitata all’entourage del calciatore, non convince a pieno l’ex Milan che ha preso tempo e fin qui non si è espresso. Oltre alla parte economica c’è anche la questione ambientale che, come già accennato, non è tenera con l’estremo difensore. Donnarumma deve convivere con continue critiche, al primo errore sbucano fuori i contestatori che lo vorrebbero in panchina.

Donnarumma-PSG è addio, la big piazza il colpo

Questa situazione comincia a pesare a Gigio: lampante il suo sfogo alle tv italiane dopo la gara di Champions con il Liverpool, nella quale i parigini sono passati proprio grazie alle parate del numero uno azzurro sia in partita che ai rigori. Donnarumma ha fatto riferimento alle critiche che riceve in Francia e questo può portarlo lontano dal PSG.

Lo stesso club ha fretta di sapere cosa intende fare: senza rinnovo verrà messo sul mercato la prossima estate, per non perderlo a zero nel 2026. E ad oggi è questo lo scenario più probabile. Anzi c’è un club che vorrebbe chiudere subito per il portiere. Si tratta del Bayern Monaco, che secondo alcuni media francesi, sta monitorando con grande attenzione la situazione relativa all’estremo difensore. I bavaresi sono alla ricerca di un erede di Neuer e il profilo di Donnarumma piace tantissimo.

Se non dovesse arrivare il prolungamento di accordo con i transalpini, è probabile che venga fatto un tentativo già nella prossima estate, quando sarà più chiaro il futuro in Francia del classe ’99. Il PSG proverà ad accelerare per il rinnovo nei mesi che restano da qui alla fine della stagione: in caso di fumata nera, procederà alla cessione. E il Bayern Monaco è in pole, molto più di Inter e Juve che pur riscontrando il gradimento di un ritorno in Italia del calciatore, non possono permettersi le cifre esose di prezzo del cartellino e ingaggio.