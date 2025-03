La partita tra Montpellier e Saint Etienne è stata abbandonata al 64′. Il match valido per la 26esima giornata di Ligue 1 è stato sospeso sul risultato di 2-0 per gli ospiti a causa di disordini sugli spalti. In particolare, la decisione di interrompere la gara è arrivata in seguito al lancio di fumogeni in campo da parte della tifoseria di casa che ha inoltre causato un principio di incendio nella tribuna Butte Paillade.

La partita, diretta dall’arbitro internazionale Letexier, è stata sospesa non dal direttore di gara, ma addirittura dal prefetto del dipartimento di Hérault. Una misura drastica, che potrebbe fare da premessa ad ulteriori provvedimenti restrittivi sia da parte del giudice sportivo sia da parte delle autorità di sicurezza, che potrebbero adottare un regolamento d’uso dello stadio ancora più stringente.

Il clima è pesante, anche perché le due squadre occupano le ultime due posizioni della classifica di Ligue 1. Il St Etienne è penultimo con 20 punti, cinque in più di un Montpellier che al 64′ era sotto di due gol. Un momento difficile e una retrocessione sempre più vicina. Le due squadre non giocano in Europa e sono entrambe fuori dalla Coppa di Francia, quindi non sarà complicato recuperare il match. Spettatori interessati anche gli scommettitori. Se un match interrotto o posticipato viene recuperato entro 72 ore (calcolate a partire dalla mezzanotte successiva al giorno dell’evento originariamente previsto), la scommessa sul match in questione viene considerata valida, così come l’esito finale dell’incontro. In caso contrario, viene considerata nulla.