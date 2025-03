Lara Gut-Behrami domina in super-G nelle finali di Sun Valley. La svizzera si rende protagonista della miglior prestazione della stagione e riesce a difendere la Coppa di super-G dagli attacchi di Federica Brignone. “Sono molto felice di come ho sciato oggi. Mi sono divertita molto in pista e sono grata al mio team per il supporto che mi ha dato in questa stagione, che si è chiusa nel migliore dei modi. Ho fatto tanta fatica quest’anno”, le parole a fine gara dell’elvetica, 99 podi in Coppa del Mondo, che rifila 1”29 a una storica Lindsey Vonn. La statunitense, 138 podi in carriera, diventa la più anziana ad andare a podio, al maschile, nel massimo circuito. Quattro centesimi più indietro c’è Brignone (+1”33), al 15^ podio stagionale, a cui sarebbero serviti 5 punti in più di Gut-Behrami per prendersi la Coppa di specialità. “Oggi Lara ha fatto un altro sport. Era un super-G che si adattava tanto alle sue caratteristiche. Anche alle mie, in un certo senso, ma qualche correzione andava fatta. Penso che nessuna oggi abbia sciato troppo bene, Gut a parte. Gli errori sono stati i miei, sono stata io a non interpretare nel modo corretto la gara. Ora testa al gigante e avrò bisogno di sciare come ho fatto per tutto l’inverno, altrimenti non avrò chances”, l’analisi di Brignone. Ai piedi del podio ecco Marta Bassino (+1”45), che chiude una stagione molto complicata nel migliore dei modi. Quinta un’ottima Romane Miradoli. La francese (+1”59) va vicina alla prova di Gut-Behrami, ma commette un errore nel terzo settore che le fa perdere il podio di meno di tre decimi. Completano la top ten le austriache Cornelia Huetter, 6^ a 1”66, e Ariane Raedler, 7^ a 1”76, la neozelandese Alice Robinson, 8^ a 1”96, la tedesca Emma Aicher, 9^ a 2”01, e la terza azzurra nelle prime dieci Laura Pirovano, 10^ a 2”18. Nelle finali solo le prime quindici classificate ottengono punti validi per la Coppa del Mondo. 13^ e 14^ le altre due italiane Elena Curtoni (+2”47) e Roberta Melesi (+2”73), che terminano dietro alla tedesca Kira Weidle Winkelmann (+2”24) e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+2”33). 15^ la svizzera Corinne Suter a 2”86 dalla connazionale Gut. Male Sofia Goggia. Tante sbavature per la bergamasca, che conclude 19^ a 3”58 e ultima delle atlete al traguardo.

TUTTE LE CLASSIFICHE

Le pagelle

Gut-Behrami (voto 10 e lode): gara clamorosa della svizzera. Vince la sesta Coppa del Mondo di super-G in carriera grazie a una prova mostruosa, sicuramente la migliore stagionale.

Brignone (voto 7.5): podio numero 15 in stagione per la valdostana, che non riesce a trovare le misure su una pista estremamente selettiva, ma oggi Gut era imbattibile.

Vonn (voto 10): gara leggendaria di una leggenda dello sci alpino. Diventa la più anziana ad andare a podio, al femminile, in Coppa del Mondo. Podio numero 138 in carriera.

La top ten di giornata

1. Lara Gut-Behrami (Sui) in 1’12”35

2. Lindsey Vonn (Usa) a 1”29

3. Federica Brignone (Ita) a 1”33

4. Marta Bassino (Ita) a 1”45

5. Romane Miradoli (Fra) a 1”59

6. Cornelia Huetter (Aut) a 1”66

7. Ariane Raedler (Aut) a 1”76

8. Alice Robinson (Nzl) a 1”96

9. Emma Aicher (Ger) a 2”01

10. Laura Pirovano (Ita) a 2”18

13. Elena Curtoni (Ita) a 2”47

14. Roberta Melesi (Ita) a 2”73

19. Sofia Goggia (Ita) a 3”58

La classifica generale aggiornata

1. Federica Brignone (Ita) 1514 punti

2.Lara Gut-Behrami (Sui) a 1172

3. Sofia Goggia (Ita) 931

4. Zrinka Ljutic (Cro) 790

5. Camille Rast (Sui) 718

6. Alice Robinson (Nzl) 700

7. Sara Hector (Swe) 692

8. Cornelia Huetter (Aut) 619

9. Lara Colturi (Alb) 586

10. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 547

19. Laura Pirovano (Ita) 404

21. Marta Bassino (Ita) 358

25. Elena Curtoni (Ita) 330

50. Roberta Melesi (Ita) 122

59. Lara Della Mea (Ita) 93

62. Martina Peterlini (Ita) 84

64. Nicol Delago (Ita) 73

66. Asja Zenere (Ita) 70

74. Nadia Delago (Ita) 55

75. Marta Rossetti (Ita) 47

90. Giorgia Collomb (Ita) 27

91. Ilaria Ghisalberti (Ita) 26

105. Beatrice Sola (Ita) 10

107. Vicky Bernardi (Ita) 9

115. Emilia Mondinelli (Ita) 4

119. Sara Thaler (Ita) 1