Si è conclusa la tappa di Antalya della World Cup di ginnastica artistica, con i risultati che hanno certificato il grande spettacolo del weekend che si è svolto in Turchia e che è Sportface TV ha trasmesso in diretta esclusiva con la telecronaca di Marcello Brancaccio e il commento di Angela Andreoli, medaglia d’argento olimpica a Parigi 2024. Tra le grandi protagoniste del fine settimana c’è sicuramente la statunitense Claire Pease, che a 16 anni ha conquistato il podio in tutti i quattro eventi a cui ha partecipato. Quest’oggi, in particolare, spicca lo splendido oro vinto alla trave con un’ottima prova che le è valso il punteggio di 13.266. Partita come riserva, ha battuto la giapponese Mana Okamura, seconda con 13.133, mentre in terza posizione, nonostante una sbavatura, ecco la cinese Zhuofan Tian con 12.900.

Ma non è finita qui, perché Pease ha disputato un’altra bella gara nel corpo libero, chiuso anche in questo caso con il punteggio di 13.266. Questa volta, però, c’è chi ha fatto meglio di lei, ovvero la giapponese Aiko Sugihara, oro con 13.633. A completare il podio, anch’essa con il punteggio di 13.266, è stata la messicana Michelle Pineda.

In campo maschile, la prova alla barra ha visto il trionfo del ginnasta croato Tin Srbic, che ha concluso davanti a tutti con il punteggio di 14.166. Serrata la lotta per il secondo posto, che ha visto prevalere il cinese Jialei Liao con 14.066. A farne le spese è stato il giapponese Yusuke Tanaka, terzo con 14.033. Un po’ più staccato il quarto classificato, ovvero lo statunitense Taylor Burkhart, che migliora il 13.400 delle qualificazioni fermandosi a 13.700.