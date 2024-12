Domenico Berardi potrebbe tornare in Serie A nel mese di gennaio: le ultime parole lasciano pochi dubbi sul futuro del 10 del Sassuolo.

La rottura del tendine d’Achille a marzo, dopo esser rimasto fermo già un mese per un infortunio al menisco, aveva fatto disperare tutti, non solo i tifosi del Sassuolo. Domenico Berardi è un patrimonio del calcio italiano e perderlo a pochi mesi da Euro 2024 non fu una bella notizia per il CT Luciano Spalletti.

Il ritorno dopo sette mesi però, fortunatamente, è stato tanto dolce quanto ci aspettavamo. Tornato in campo il 5 ottobre nel match di campionato contro il Cittadella, Berardi ci ha impiegato solo otto minuti per rientrare nel tabellino: subentrato al posto di Laurienté al 74′, firma l’assist per Thorstvedt al 82′ per il 6-1 finale.

Da ottobre a oggi sono state dieci le partite giocate e sono già otto gli assist forniti ai suoi compagni di squadra, senza considerare i tre gol, di cui uno decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Mantova. Numeri straordinari che fanno sorgere una domanda spontanea: cosa ci fa un giocatore come Mimmo Berardi in Serie B?

Berardi in Serie A, affondo della big a gennaio

Nei giorni scorso, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervistato a “La politica nel pallone” in onda su GR Parlamento, ha confermato delle offerte di Juventus e Atalanta in passato che si sarebbero potute concretizzare. Non se n’è mai fatto nulla, Berardi è sempre rimasto in neroverde, ma questa volta la musica può cambiare.

Compiuti i 30 anni e superati diversi infortuni gravi, Berardi sa di non avere più tante occasioni per entrare nel grande calcio. L’opportunità di approdare in un top club che lotta per lo Scudetto e gli darebbe la chance di giocare in Champions League potrebbe arrivare a gennaio. E questi sono treni che rischiano di passare solo una volta da qui alla fine della sua carriera.

Stiamo parlando del Napoli di Antonio Conte che potrebbe vedere in Mimmo Berardi un’opportunità di mercato da non sottovalutare. L’allenatore salentino chiederà rinforzi a gennaio per puntare allo Scudetto e l’ala destra del Sassuolo non è un’ipotesi da sottovalutare.

David Neres ha fatto vedere di dare il meglio di sé a sinistra e si alternerà con Khvicha Kvaratskhelia da qui a fine stagione. Sull’altra fascia, invece, c’è il solo Matteo Politano. Con Alessio Zerbin destinato a trasferirsi al Lecce, nell’operazione che poterà in azzurro Luis Hasa, e Cyril Ngonge fuori dai piani di Conte, chissà che Berardi non possa tramutarsi in più di una semplice idea di mercato di fine anno.