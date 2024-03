Volley femminile, Serie A1 2023/2024: Conegliano non si ferma, Milano batte Cuneo

Prosegue la regular season di Serie A1 di volley 2023/2024. Milano domina Cuneo in tre set. La Vero Volley passa in casa 25-19 25-23 25-20 senza particolari difficoltà e torna al successo dopo il ko al tie-break in casa di Casalmaggiore. Milano sale al secondo posto con 57 punti scavalcando virtualmente Scandicci, terza a 55 e impegnata domani a Novara. Cuneo resta nei bassifondi della classifica al 12° posto, ultima posizione per disputare i playout, a 18 punti. Vallefoglia, davanti ai suoi tifosi, strappa un set a Conegliano, ma poi cade sotto i colpi della corazzata di Daniele Santarelli. 25-22 17-25 22-25 x-25 il punteggio a favore della Imoco Volley che, dopo un primo set insufficiente, sale di intensità e domina i successivi tre parziali. Conegliano resta imbattuta in campionato (24V-0P) e sale a 69 punti in classifica, a +12 su Milano. Vallefoglia conferma la sua ottima annata, ma è costretta a interrompere la serie di due vittorie consecutive (3-0 a Firenze e Trento). La squadra di Pesaro resta al settimo posto con 34 punti. I punti di margine sulla zona play out restano sette.

RISULTATI E CLASSIFICA