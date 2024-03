F1 GP Arabia Saudita, Russell: “Non abbiamo dimostrato di avere ritmo, tanto lavoro da fare”

Il pilota della Mercedes George Russell commenta il GP dell’Arabia Saudita, concluso in sesta posizione: “E’ stata una lunga serata là fuori. Ho trascorso quasi 40 giri a 1,5 secondi da Fernando Alonso ma non sono riuscito a superarlo. Avevo una macchina scivolosa sui rettilinei, ma non potevo avvicinarmi abbastanza ad alta velocità per metterlo realmente sotto pressione. Il sesto posto è stato probabilmente un buon risultato alla fine ed è chiaro che non abbiamo ancora trovato il punto giusto con questa vettura. Nel complesso, però, dobbiamo trovare un po’ più di performance. Abbiamo visto il potenziale e il ritmo della macchina, ma non lo abbiamo dimostrato quando contava. Dobbiamo capire il perché e migliorare in vista di Melbourne. Come abbiamo visto, dietro la Red Bull sono tutti molto vicini, quindi dobbiamo tenere sotto controllo la situazione. C’è tanto lavoro da fare ma credo nella squadra“.