Volley femminile, senza storia l’amichevole Italia-Svezia: azzurre a valanga e 3-0 netto

Tutto facile per l’Italia del volley femminile nella prima delle due amichevoli in programma contro la Svezia. A Novara le azzurre del nuovo CT Julio Velasco hanno infatti surclassato le scandinave con un netto 3-0 (25-13, 25-9, 25-13). Tante le assenze tra le fila della nazionale italiana, con le atlete di Conegliano e Milano come De Gennaro, Egonu, Fahr, Lubian, Orro, Sylla, che hanno concluso la loro stagione con la finale di Champions League di domenica e quindi rimarranno a riposo ancora per un paio di giorni. Non si è sentita però la loro mancanza, con Danesi e compagne che hanno sopperito al meglio alle assenze chiudendo la pratica in maniera piuttosto rapida. Anche la Svezia ha pagato l’assenza della sua fuoriclasse Isabella Haak, ma non è mai stata in partita nel corso dei tre set. Buone prove di Yasmina Akrari e Camilla Mingardi, che hanno sfruttato al meglio l’occasione. Domani andrà in scena a Piacenza un’altra amichevole sempre contro la selezione svedese, in vista della prossima Nations League in programma ad Antalya. Le azzurre se la vedranno con la Polonia il 14 maggio, con la Germania il 16, con la Bulgaria il 17 e infine contro le padrone di casa della Turchia il 18 maggio.