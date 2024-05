Internazionali BNL d’Italia 2024, Bronzetti e Brancaccio eliminate al primo turno

Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio sono state entrambe eliminate al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2024, che entrano sempre più nel vivo al Foro Italico nonostante qualche breve interruzione per pioggia nella giornata odierna.

Bronzetti, numero 48 del ranking WTA, ha ceduto in due set alla statunitense Sofia Kenin con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. La campionessa degli Australian Open 2020 ed ex numero 4 del mondo ha così confermato la vittoria in due parziali dell’unico precedente tra le due, che si era svolto ad Adelaide nel 2022. L’azzurra era riuscita anche a iniziare con il piede giusto, con il break che l’aveva portata in vantaggio 3-1: una volta però sprecate tre palle del doppio break per il 4-1 Bronzetti ha subito la rimonta prepotente di Kenin nel primo set, con l’attuale numero 58 del mondo che ha poi chiuso con cinque giochi consecutivi in suo favore. Nel secondo set, dopo il break e controbreak iniziale, altri due turni di servizio persi sono risultati fatali all’italiana. Sarà quindi Kenin ad affrontare al secondo turno la testa di serie numero 8 Ons Jabeur.

Ben più chiuso il pronostico per Nuria Brancaccio, in campo grazie a una wild card. La tennista campana, numero 292 a livello WTA, ha infatti lottato contro la numero 36 del mondo Katerina Siniakova andando a cedere sul punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e mezza di partita. Anche in questo caso Brancaccio, non avendo nulla da perdere, è riuscita a tener testa alla ben più quotata avversaria portandosi avanti 3-1 nel primo set e riuscendo anche a recuperare il break di svantaggio sul 3-4. Nei momenti decisivi però la qualità di Siniakova si è fatta sentire, con la ceca capace di chiudere sul 6-4 e poi gestire il secondo set senza particolari patemi. Adesso per lei ci sarà la sfida alla belga Elise Mertens, numero 26 del tabellone del Foro Italico.