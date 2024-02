Volley femminile, semifinale Cev Cup 2024: doppia rimonta per Chieri, Paris battuto al tiebreak

La cronaca del match tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Levallois Paris Saint Cloud, valevole per la semifinale d’andata della Cev Cup 2024 di volley femminile. Al Pala Gianni Asti di Torino le piemontesi di coach Giulio Bregoli si sono imposte per 3-2 al tiebreak con i parziali di 20-25, 25-17, 23-25, 25-15, 15-13. Una doppia rimonta che ha messo in risalto tutto il carattere e la personalità di Chieri, che ora mercoledì prossimo cercherà l’impresa in terra francese per volare in finale contro una tra Lodz e Neuchatel. Le svizzere si sono imposte per 3-1 sul campo delle polacche nella sfida d’andata. A fine partita Chieri si esalta per i 24 punti di Avery Skinner e i 18 di Kaja Grobelna, contro i 18 punti a testa di Palgutova e Kecman tra le avversarie che ora cercheranno di ribaltare la situazione davanti al pubblico amico.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

I troppi errori hanno condannato nel primo set Chieri, che nonostante il 5-1 iniziale ha concesso davvero troppo agli avversari che ne hanno approfittato senza esitazioni. Eloquente il dato relativo agli errori del primo parziale, ben 12 contro i quattro del Paris. Ben diverso l’andamento del secondo set, a tratti dominato da Chieri che poi ha dovuto nuovamente rimontare dopo aver perso in volata il terzo parziale. Il quarto set però è stato un monologo delle piemontesi, con un netto 25-15 che ha portato la sfida al tiebreak. Qui è lotta punto su punto, ma alla fine a spuntarla è Chieri.