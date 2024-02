Premier League 2023/2024, il Liverpool rimonta e con un gran secondo tempo doma il Luton 4-1

Il ventiseiesimo turno di Premier League si apre straordinariamente di mercoledì e lo fa con un Liverpool che ad Anfield va sotto, ma rimonta e poi sconfigge il Luton per 4-1. Ogbene porta in vantaggio la formazione ospita dopo 12′ e in generale – nonostante i tanti tiri in porta – nel primo tempo la squadra di Klopp non riesce a rendersi davvero pericolosa nei pressi dell’area avversaria. Tutto cambia nella ripresa, e nel giro di pochi minuti. Al 56′ Van Dijk in torsione segna di testa il gol del pari su corner di Mac Allister, e neanche due minuti dopo lo stesso giocatore ex-Brighton regala un cross al bacio per Gakpo che da pochi metri segna il 2-1. Al 71′ è Luis Diaz che si smarca in area di rigore e sigla la terza rete, poi al 90′ Elliott per il 4-1 che regala ai Reds la diciottesima vittoria in questa stagione di Premier League e il raggiungimento di quota 60 punti in classifica.