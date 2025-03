Grave infortunio per Tiger Woods. il golfista statunitense ha riportato la rottura del tendine d’Achille sinistro durante un allenamento in Florida. “Quando ho iniziato ad aumentare i carichi d’allenamento, ho sentito un forte dolore al tendine d’Achille sinistro. Questa mattina, il dott. Charlton Stucken dell’Hospital for Special Surgery di West Palm Beach, in Florida, ha eseguito un intervento minimamente invasivo. Ora sono tornato a casa e ho intenzione di concentrarmi sulla mia convalescenza e riabilitazione. Grazie a tutti per il supporto”, l’annuncio di Woods sul proprio profilo X. Ennesimo infortunio per 49enne, 50 anni il 30 dicembre, 15 volte campione Major che, lo scorso settembre, si è sottoposto a un nuovo intervento alla schiena.

I tempi di recupero

Woods, classe 1976, si era sottoposto lo scorso settembre a un nuovo intervento alla schiena. Poi, il rientro in campo a Orlando, a dicembre, in coppia con il figlio Charlie nel PNC Championship. La rottura del tendine d’Achille sinistro lo costringerà sicuramente a saltare l’Augusta Masters, primo Major maschile del 2025 in programma dal 10 al 13 aprile prossimi ad Augusta, in Georgia. La stagione 2025 sembra essere a forte rischio.