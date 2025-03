L’attaccante francese si è eclissato dopo la partenza col botto: 5 gol nelle prime tre giornate di Serie A. ‘Fattore’ Champions

La Juve si è giocata anche Kolo Muani? Dopo una partenza sorprendente, con 5 gol realizzati nelle prime tre partite di Serie A, l’attaccante francese ha perso il tocco magico. Travolto forse anche lui da una squadra e un allenatore che fin qui hanno dimostrato di non essere all’altezza del blasone del club.

Anche Kolo Muani è stato inguardabile nella disfatta con l’Atalanta. Un 4-0 di proporzioni storiche che potrebbe aver messo la parole fine sull’avventura di Motta in bianconero. Tra i tifosi c’è chi spera anche quella di Giuntoli, il quale più o meno sottotraccia avrebbe già scaricato l’italo-brasiliano. L’obiettivo, in questi casi, è salvare anzitutto se stesso.

Su questa Juve è impossibile scommettere, ecco perché l’obiettivo quarto posto è tutt’altro che sicuro. E pensare che prima di domenica alle 20.45 si parlava, nemmeno così sottovoce, di Scudetto… Certe volte la narrazione raggiunge vette impensabili.

Inutile dire che la mancata qualificazione in Champions sarebbe un fallimento totale, economico ancor prima che sportivo per una società che riesce ad andare avanti, bilanci alla mano, solo grazie alle vagonate di milioni che tira fuori il suo azionista Exor.

Juve, serve la Champions per la conferma di Kolo Muani

Senza il pass per il torneo per club più importante, nonché l’unico che garantisce grandi incassi, Giuntoli o chi per lui potrebbe avere molte più difficoltà sul calciomercato. Ovvero nel nuovo rafforzamento di una rosa costruita male dall’ex dirigente del Napoli. Risvolti negativi potrebbe averli pure sulla questione Kolo Muani.

Andando nel concreto, il transalpino potrebbe prendere in considerazione altre destinazioni, cioè squadre che invece gli garantirebbero la vetrina della Champions.

Non avrebbe difficoltà a trovarle, anche perché il Paris Saint-Germain sembra più che disponibile a cederlo in prestito per un’altra stagione, stavolta però con un obbligo di riscatto.

Giuntoli avrebbe già una bozza di accordo con Campos, ma se la Juve non dovesse qualificarsi in Champions, tale accordo potrebbe non essere concluso in primis per volontà dell’ex Eintracht, lo scorso gennaio obiettivo di club inglesi.

Vlahovic dice addio a prescindere dalla Champions

Concludendo sempre con l’attacco, chi andrà via a prescindere è Dusan Vlahovic, da tempo in rotta con la Juve e, con l’arrivo proprio di Kolo Muani, finito ai margini della squadra. Con l’Atalanta è entrato a quindici dal termine e sul 3-0, regalando a Lookman il pallone del poker finale.