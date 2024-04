Volley femminile, Playoff A1 2023/2024: Conegliano raggiunge Scandicci in finale, Novara ko in tre set

Conegliano vola in finale dei Playoff Scudetto di Serie A1 femminile di volley 2023/2024. Le ragazze di Daniele Santarelli battono in tre set Novara, 25-19 25-22 25-20, e raggiungono Scandicci, che ha sconfitto in gara-1 e gara-2 Milano, in finale. Wolosz e compagne vendicano la sconfitta di gara-2, che aveva fatto cadere l’imbattibilità stagionale delle pantere dopo 45 vittorie consecutive tra campionato e coppe. Sono 18 i punti di Haak e 15 quelli di Plummer (14 attacchi e 1 muro). Bene anche Cook con 12(11 attacchi e 1 muro) e Lubian con 7 (2 attacchi, 3 muri e 2 ace). Sponda Novara, bene Markova con 15 punti (13 attacchi, 1 muro e 1 ace).

LA PARTITA

Primo set a senso unico con Conegliano che prende subito le redini del match allungando sul 9-6. Novara va in affanno e scivola sul 18-10 subendo un parziale di 9-4. Parziale in archivio con un tentativo di rimonta delle ospiti, che cedono 24-19. Il secondo set è più equilibrato del primo. Conegliano sempre avanti, ma Novara tiene testa alla squadra di Santarelli e si trova avanti sull’11-12. Si lotta punto a punto e si arriva al 22-22. Nel momento decisivo è Conegliano ad alzare l’asticella e a chiudere il set 25-22 con tre punti in fila. Stesso copione per il terzo set. Buon avvio di Novara, che riesce a tenere testa a Conegliano per più di metà set fino al 13-13. Più si avvicinano i punti caldi del parziale e più Conegliano alza il livello. Dal 13-13 il parziale è di 6-2 per le ragazze di Santarelli, che chiudono il terzo set 25-20.