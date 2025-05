La Nations League 2025 di volley femminile si avvicina e Julio Velasco ha svelato i nomi delle trenta convocate. Le azzurre si preparano a tornare alla ribalta dopo la medaglia d’oro ottenuta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia arriva alla VNL da campionessa in carica, dopo aver battuto il Giappone per 3-1 nella finale dello scorso anno. Il torneo avrà inizio il 4 giugno a Rio De Janeiro. In Brasile, l’Italia incontrerà Stati Uniti, Germania, Corea del Nord e le padrone di casa verdeoro. La sfida si sposterà ad Hong Kong tra il 18 e il 22 giugno, dove le azzurre scenderanno in campo contro Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina. La terza settimana di gara andrà poi in scena ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi. Qui, le ragazze di Velasco giocheranno contro Belgio, Serbia, Turchia, e le olandesi padrone di casa.

L’Italvolley femminile sta vivendo un ottimo periodo e Velasco ambisce a mantenere il livello alto tra le fila della squadra. Il ct ha svelato di non aver selezionato la schiacciatrice Caterina Bosetti, affermando di voler schierare una giocatrice che possa “dare qualcosa in più”. Non sono passate inosservate la assenze di Elena Pietrini e delle tre centrali Cristina Chirichella, Sara Bonifacio e Marina Lubian, che – come spiegato da Velasco – hanno rifiutato la convocazione.

LE PAROLE DI VELASCO

“Le quattro che hanno rifiutato? Rispetto la scelta. Quello che dico è che nessuno pensi che ogni anno decidono loro se venire o no in Nazionale come succede in altri sport. Non è che ogni anno una giocatrice decide se viene o meno“. Sono queste le schiette parole di Julio Velasco, nel corso della presentazione dell’estate azzurra a Palazzo Lombardia. La guida della Nazionale si riferisce alle assenze di Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian. “Caterina Bosetti sono stato io non convocarla, la spiegazione è stata abbastanza semplice, dobbiamo lanciare una giocatrice che possa darci un passo in più in quel ruolo. Non stravolgo il gruppo che ha vinto, ma serve qualche cambio. La scelta di Bosetti è mia e mi prendo la responsabilità“, ha concluso.

NATIONS LEAGUE – LE CONVOCATE DA VELASCO

La Nazionale si affida ancora agli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, e al duo di centrali Anna Danesi e Sarah Fahr. Tra le palleggiatrici non manca Alessia Orro, così come tra le schiacciatrici c’è Myriam Sylla. A indossare la maglia del libero sarà, ancora una volta, Monica De Gennaro. Con l’assenza di Pietrini, Velasco dovrà selezionare un nuovo volto per la banda. Al momento, le favorite per il ruolo sembrano essere Loveth Omoruyi e Alice Degradi.

Palleggiatrici:

Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Chidera Blessins Eze, Rachele Morello, Alessia Orro

Schiacciatrici:

Alice Degradi, Gaia Giovannini, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Myriam Sylla, Alice Tanase.

Centrali:

Anna Danesi, Sarah Fahr, Anna Gray, Matilde Munarini, Linda Nwakalor, Benedetta Sartori, Federica Squarcini.

Opposti:

Merit Adigwe, Ekaterina Antropova, Paola Egonu, Giorgia Frosini, Adhuoljok Malual.

Liberi:

Martina Armini, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Sara Panetoni.