L’Italia di beach soccer ottiene il pass per i quarti di finale nei Mondiali in scena alle Seychelles. Gli Azzurri hanno superato El Salvador con un deciso 5-0, chiudendo il Gruppo D in seconda posizione, alle spalle solo del Brasile. L’Italia tornerà in campo giovedì alle 17:00, contro un avversario ancora sconosciuto. Gli uomini di Del Duca dovranno infatti aspettare il verdetto del Gruppo C per conoscere il prossimo rivale, ovvero la prima classificata della pool. Al momento, il girone vede in testa il Senegal, seguito dalla Spagna e dal Cile.

LE PAROLE DI DEL DUCA

Nella partita odierna, Genovali ha ottenuto il titolo di migliore in campo, andando a segno due volte. Rete anche per Bertacca, Josep Jr e il capitano Zurlo. Il commissario tecnico Emiliano Del Duca commenta la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, i ragazzi sono stati bravissimi, marcando alla perfezione sul 2-2 dei salvadoregni. Le nostre qualità sono venute fuori: siamo nuovamente fra le otto migliori squadre al mondo e ora lo sappiamo bene, inizia un altro torneo”.

Si chiude così una fase a gironi non semplice, con l’Italia che ha affrontato il Brasile, campione del mondo in carica: “Il nostro girone, a detta di tutti, era il più difficile: l’abbiamo superato alla grande. Abbiamo trasformato la rabbia per la sconfitta col Brasile, contro cui abbiamo giocato una grande sfida, in una partita di grande applicazione: l’importante era arrivare alla fase finale a eliminazione diretta, noi ci siamo e ci faremo trovare pronti“, conclude del Duca.