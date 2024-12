Milano non riesce a replicare Conegliano e cade in malo modo nella seconda giornata del Girone A del Mondiale per club di volley femminile. All’Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina, la Vero Volley perde in tre set (25-21 25-22 25-23) contro le padrone di casa del Tianjin. Partita equilibrata in cui le ragazze di Fang Chen sono state più continue nel complesso e più ciniche nelle fasi finali del secondo e del terzo set. Il secondo parziale ha indirizzato nettamente l’incontro con il blackout di Milano sul+1 sul 20-19. La formazione di Stefano Lavarini si giocherà il passaggio del turno domani, giovedì 19 dicembre, contro le africane dello Zamalek.

La partita

Nel primo set grande avvio di Tianjin, che si mette subito al comando delle operazioni andando anche a +5 sull’8-3. Milano entra in partita a piccoli passi e si avvicina sull’11-10. Si procede punto a punto con la Vero Volley che rispedisce al mittente ogni tentativo di fuga della formazione cinese, che però riesce ad allungare sul 21-18. Tianjin si procura quattro set point sul 24-20. La formazione di Lavarini ne annulla uno, ma poi deve cedere il passo per 25-21.

La reazione di Milano arriva a inizio secondo set con le lombarde che si portano avanti sull’8-4. Tianjin resta in scia e riesce ad agganciarsi alle avversarie sul 13-13. Subito contro reazione della Vero Volley, che torna a +4 sul 17-13. Si procede a strappi con le cinesi che rientrano sul 17-17 e poi sul 20-20. Nel momento più caldo del set Milano cala di tensione e va giù 23-20. Tianjin non trema e chiude 25-22 alla prima occasione di 2-0.

Nel terzo set Milano accusa il colpo secondo parziale buttato via e si trova subito indietro prima sul 3-1 e poi sul 10-6. La squadra di Lavarini non molla e torna sotto sull’11-10, ma Tianjin è in stato di grazie e scappa nuovamente sul 16-13. La Vero Volley ha un altro sussulto e si aggancia alle cinesi sul 16-16 andandosi a giocare il set punto a punto fino alla fine. Tianjin va per prima a match e riesce a chiudere subito per 25-23.

La classifica

Nel Girone B Conegliano si è confermata in testa alla classifica dominando nella notte le vietnamite del Ninh Binh. Appaiate al secondo posto il Praia Clube e il NEC Red Rockets.

GIRONE A

1. Tianjin (2 V, 0 S) (6 set vinti-0 persi) 6 punti

2. Vero Volley Milano (1 V, 1 S) (3 set vinti-3 persi) 3 punti

3. Minas (1 V, 1 S) (3 set vinti-3 persi) 3 punti

4. Zamalek (0 V, 2 S) (0 set vinti-6 persi) 0 punti

GIRONE B

1. Conegliano (2 V, 0 S) (6 set vinti-0 persi) 6 punti

2. Praia Clube (1 V, 1 S) (3 set vinti-3 persi) 3 punti

3. NEC Red Rockets (1 V, 1 S) (3 set vinti-3 persi) 3 punti

4. LP Bank Ninh Binh (0 V, 2 S) (0 set vinti-6 persi) 0 punti