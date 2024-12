La Formula 1 è in vacanza, ma le polemiche restano in attività: il monegasco contro l’olandese con un tweet che è diventato già un caso

Fermi i motori, cala il silenzio sulla Formula 1 in questo periodo. Terminato il campionato 2024, troppo presto per pensare già al 2025 anche se non manca la curiosità su quel che sarà.

La Ferrari abbraccerà Lewis Hamilton che andrà ad affiancare Charles Leclerc, sperando di riportare un titolo mondiale a Maranello. Per farlo bisognerà sconfiggere Max Verstappen, lui che di mondiali ne ha vinti quattro di fila. L’olandese non conosce ancora il nome del suo compagno di team perché la Red Bull potrebbe anche chiudere in anticipo il contratto di Sergio Perez, dopo un paio di stagioni ben al di sotto delle aspettative.

Si vedrà, ma intanto il duello Ferrari-Red Bull già impazza, con la McLaren come terzo incomodo e la Mercedes a sperare di poter tornare competitiva ora che si è chiusa l’era Hamilton. La sfida tra la rossa e il team austriaco è anche la sfida tra Leclerc e Verstappen, un duello sempre all’insegna del rispetto recriproco in pista e che ora travalica i confini di un circuito e approda sui social. Lì dove l’olandese ha celebrato il titolo piloti vinto con una foto di lui con il trofeo, ricevendo la sfida di Leclerc: “Quel trofeo sarà mio nel 2025” la risposta al tweet di Verstappen che sembrava provenire proprio dal monegasco.

Leclerc, tweet fake contro Verstappen

Il guanto di sfida era pronto ad incendiare le vacanze della Formula 1, ma il caso è rientrato prima ancora di divampare completamente.

Il messaggio incriminato, infatti, ad uno sguardo più attento non apparteneva al profilo ufficiale di Charles Leclerc, ma ad un account fake (ora sospeso) che ne ha approfittato per mettere un po’ di pepe sulla rivalità tra i due piloti. Almeno sui social, quindi, la sfida può attendere, ma c’è da giurarci che Leclerc e Verstappen si daranno battaglia in pista al primo semaforo verde della stagione. Un’annata carica di attesa per la Ferrari con il debutto di Hamilton e la speranza che il pilota inglese possa essere quella scintilla per far tornare il Mondiale a Maranello.

Con lui o Leclerc per i tifosi della Rossa poco importa, ma anche la sfida tutta interna al Cavallino Rampante sarà un altro tema appassionante di un 2025 che si preannuncia infuocato per la Formula 1. Di sfide, c’è da scommetterci, sarà pieno il nuovo anno.