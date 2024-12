È ancora Mattia Casse il protagonista sulla pista Saslong della Val Gardena, che in questi giorni è stata teatro delle due prove cronometrata in vista della discesa maschile di sabato 21 dicembre. Dopo il miglior tempo messo a referto nella mattinata di martedì, l’azzurro è riuscito a confermarsi nelle posizioni di vertice. L’altra nota lieta di giornata riguarda la prestazione di Dominik Paris, apparso decisamente in crescendo. Ecco cosa è accaduto.

Casse secondo per 8 centesimi

Mattia è riuscito a fermare il cronometro in 2’01″76, chiudendo in seconda posizione. Soltanto il canadese James Crawford è stato più veloce del piemontese delle Fiamme Oro, riuscendo a stare davanti per appena 8 centesimi (2’01″68). Ha completato il podio l’elvetico Stefan Rogentin, staccato di 11 centesimi, mentre in top 5 troviamo anche il tedesco Simon Jocher e al francese Cyprien Sarrazin.

I piazzamenti degli altri italiani

Dopo una prima prova col freno a mano tirato, Dominik Paris ha cambiato passo ed ha chiuso appena fuori dai primi 10. Undicesimo tempo per ‘Domme’, a 54 centesimi dalla vetta. Bene anche Marco Abbruzzese 14°; più staccati invece gli altri Christof Innerhofer 26°, Benjamin Alliod 29°, Florian Schieder 31°, Nicolò Molteni 44°, Matteo Franzoso 54°, Giovanni Franzoni 62°, Max Perathoner 66°, mentre non è partito Pietro Zazzi.

La scelta dello staff tecnico per le gare

Come da regolamento, al termine della seconda prova cronometrata gli staff tecnici erano chiamati a comunicare i nomi delle squadre che prenderanno parte alle due prove nel weekend. Nel supergigante di venerdì 20 dicembre saranno al via Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod e Max Perathoner. Gli stessi azzurri (ad eccezione di Perathoner) prenderanno parte alla discesa di sabato.

La top 10 della 2^ prova cronometrata

J. Crawford (CAN) 2:01.68 M. Casse (ITA) +0.08 S. Rogentin (SUI) +0.11 S. Jocher (GER) +0.20 C. Sarrazin (FRA) +0.29 A. Miggiano (SUI) +0.32 C. Alexander (CAN) +0.34 N. Allegre (FRA) +0.37 L. Roesti (SUI) +0.46 A. Ploier (AUT) +0.52

I risultati della prima prova cronometrata

Il più veloce nella giornata di martedì era stato Mattia Casse, in grado di precedere di 44 centesimi (grazie al suo 2’02″19) Marco Odermatt. Terzo posto per il tedesco Romed Baumann, staccato di 57 centesimi. A completare la top 5 un altro italiano, Christof Innerhofer, quarto a 61 centesimi, e il francese Cyprien Sarrazin, quinto a 63 centesimi dalla vetta.

Il calendario di Coppa del Mondo

21-22 dicembre, St. Moritz (Svizzera): due super-G femminili

22-23 dicembre, Alta Badia (Italia): un gigante ed uno slalom maschili

26-29 dicembre, Bormio (Italia): una discesa ed un super-G maschili

28-29 dicembre, Semmering (Austria): uno slalom ed un gigante femminili

4-5 gennaio, Kranjska Gora (Slovenia): un gigante ed uno slalom femminili

8 gennaio, Madonna di Campiglio (Italia): uno slalom maschile in notturna

9-12 gennaio, St. Anton (Austria): una discesa ed un super-G femminili

11-12 gennaio, Adelboden (Svizzera): un gigante ed uno slalom maschili