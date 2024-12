Marco Verratti, Campione d’Europa con la Nazionale italiana e pluripremiato ex del PSG, sembra essere in procinto di cambiare squadra dopo il suo approdo in Qatar

Sono ben 30 i titoli nella bacheca di Marco Verratti, che è uno dei pochi campioni italiani a non aver mai giocato nel campionato di Serie A. Quando il Pescara fu promosso nel 2012 dal campionato cadetto, lui e gli altri componenti del trio delle meraviglie (Insigne e Immobile) presero strade ben differenti. Infatti il centrocampista pescarese non ebbe mai modo di misurarsi con le grandi di Serie A, perché dalla Francia l’irruzione del PSG fu pronta e senza troppi complimenti: Verratti raggiunse la capitale francese per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

In tanti si preoccuparono del fatto che fosse troppo presto trasferirsi in una squadra come il Paris Saint Germain, ma il destino del ragazzo poi lo abbiamo conosciuto tutti. Conclusa la sua parentesi in Francia, Marco Verratti si è trasferito all’Al-Arabi seguendo il filone delle star che hanno abbandonato i campionati occidentali e in Qatar ha trovato un contratto da ben 30 milioni di euro a stagione. Quest’anno sono 11 le presenze nella Stars League qatariota, con un sigillo personale e 3 assist.

Verratti saluta il Qatar: c’è il Corinthians

Il suo trasferimento in Qatar lo ha allontanato dallo Star System occidentale, così Verratti starebbe pensando di cedere alle avances del Corinthians, squadra che milita nel campionato brasiliano. Il contratto del centrocampista scadrà a giugno del 2025 e difficilmente troverà un accordo per il rinnovo: il campionato in Qatar non può certo dirsi competitivo. Dopo molti milioni guadagnati in 2 anni, Verratti sarà libero di decidere dove accasarsi e, nonostante l’interesse dell’Inter, la meta brasiliana sarebbe più che gradita. I nerazzurri dovranno affrettarsi se davvero hanno tra gli obiettivi di gennaio l’ex Pescara, perché in Brasile già stanno festeggiando per il possibile arrivo del Campione d’Europa.

Quel che è certo è che Verratti in questi due anni è finito fuori dal giro che conta, con l’ultima presenza in Nazionale che risale al 18 giugno del 2023 contro l’Olanda in Nations League. La sua valutazione attuale, scesa di molto dopo l’arrivo in Qatar, rientra perfettamente nel budget dell’Inter e l’unico scoglio rimane come sempre il tempo a disposizione. Sarebbe bello poter vedere Verratti nel nostro campionato maggiore, lui che in carriera ha vestito solo 3 maglie con Pescara, Paris Saint Germain e Al-Arabi. Il Corinthians però è forte sul giocatore e quella brasiliana potrebbe essere l’ennesima esperienza oltre i nostri confini per il talento italiano.