La stagione della nazionale italiana di volley femminile è pronta a partire. Ad aprire le danze sarà il primo collegiale del 2025, con il commissario tecnico Julio Velasco che ha convocato sedici atlete a Milano da lunedì 7 aprile a venerdì 11. Le pallavoliste selezionate lavoreranno presso il centro Pavesi del capoluogo lombardo e l’accesso agli allenamenti sarà consentito esclusivamente agli allenatori. Il tecnico azzurro ha convocato Anna Adelusi, Martina Armini, Jennifer Boldini, Martina Bracchi, Alice Degradi, Chidera Blessing Eze, Giorgia Frosini, Beatrice Gardini, Adhuoljok John Majak Malual, Matilde Munarini, Alice Nardo, Stella Nervini, Sara Panetoni, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Alice Tanase.

Mancano all’appello alcune certezze della formazione italiana, impegnate nella fase playoff del campionato di Serie A1. Il collegiale milanese dà il via a un percorso che porterà la Nazionale in Nations League di Rio de Janeiro, con la prima partita in programma il 4 giugno contro gli Stati Uniti. Il torneo internazionale sarà utilizzato dalle squadre di tutto il mondo come preparazione per i Mondiali di Thailandia, evento tanto atteso e che partirà il prossimo 22 agosto.

VOLLEY FEMMINILE, NAZIONALE – LE CONVOCATE AL COLLEGIALE