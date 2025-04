Niente da fare per Luca Nardi, che è uscito sconfitto dal primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro ha infatti ceduto in due set al francese Arthur Rinderknech, che si è imposto con i parziali di 6-4, 6-4 dopo un’ora e trenta minuti di gioco. Una partita che si è decisa in pochi frangenti importanti, dopo che nel primo set Nardi era riuscito anche a recuperare immediatamente il break concesso in avvio. Il numero 93 ATP aveva avuto poi anche una palla break per salire sul 4-3 in proprio favore, senza però riuscire a sfruttarla. Nel momento di massima pressione Rinderknech ha così approfittato della situazione, mettendo a segno il break del 6-4.

MASTERS 1000 MONTECARLO 2025: IL TABELLONE PRINCIPALE

Il secondo set inizia in tutt’altra maniera per Nardi, che trova subito due break di vantaggio e si invola sul 4-1. Sembra fatta per portare la sfida al terzo set, ma incredibilmente il pesarese subisce la rimonta di Rinderknech. Il francese, che finora nel 2025 aveva vinto appena tre partite sul circuito maggiore, inanella cinque giochi consecutivi riuscendo così a chiudere il match con un doppio 6-4 in proprio favore. Tanti dubbi per Nardi, apparso molto fragile sul lato del rovescio e soprattutto incapace di controllare la partita nei suoi momenti chiave risultando invece in balia degli eventi e di un avversario molto più “cattivo” a livello agonistico.

Sarà quindi Rinderknech a giocarsi l’accesso al tabellone principale di Montecarlo contro l’argentino Mariano Navone, che nel suo incontro di primo turno si è sbarazzato in due rapidi set di Tseng (6-3, 6-1).

Negli altri match di giornata spicca la vittoria di un mai domo David Goffin, che continua a lottare nei tabelloni cadetti. Il 34enne belga, ex numero 7 del mondo, ha battuto in tre set il tedesco Hanfmann e ora se la vedrà con il francese Moutet che ha invece regolato sempre al terzo set il canadese Diallo. Tra i francesi sorride anche Pierre Hugues Herbert, che accede al secondo e decisivo turno di quali battendo al terzo set l’australiano Vukic. Per lui l’avversario sarà il tedesco Altmaier, che ha sovvertito il pronostico eliminando il numero 3 del tabellone delle quali, lo spagnolo Jaume Munar.

Si giocheranno un posto nel main draw anche l’argentino Camilo Ugo Carabelli e il serbo Hamad Medjedovic, che hanno rispettivamente battuto in due set il francese Gaston e il croato Gojo.