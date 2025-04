A Mt. St. Anne va in scena la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di snowboard cross, con la vittoria di Lea Casta nella prima prova femminile e il successo di Jakob Dusek al maschile. La francese solleva la sfera di cristallo, approfittando dell’assenza di Charlotte Bankes, in lizza per il titolo ma costretta a ritirarsi per un infortunio alla spalla. Per Lea Casta si tratta del terzo successo iridato della sua carriera. La Coppa del Mondo è stata assegnata anche in campo maschile, con Eliot Grodin che non ha dovuto fare meglio della seconda posizione per conquistare il titolo davanti al proprio pubblico.

Tra gli italiani, il miglior risultato è quello di Lorenzo Sommariva, uscito agli ottavi di finale. L’azzurro, l’unico a essersi qualificato, ha terminato la prima gara del fine settimana in 16esima posizione, a 1”38 dalla cima della classifica. Matteo Menconi si è invece fermato alla 35esima piazza, mentre Niccolò Colturi ha concluso 47esimo e Tommaso Leoni è uscito nella seconda run. Al femminile, non ha partecipato nessuna atleta italiana. Michela Moioli, attesa alla tappa a Mt. St. Anne, ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio rimediato ieri nella sessione di allenamento.

I RISULTATI DELLA GARA MASCHILE

DUSEK Jakob GRONDIN Eliot PARE Nathan BOZZOLO Loan CHOLLET Aidan SODOGAS Quentin SURGET Merlin SAVARD-FERGUSON James

I RISULTATI DELLA GARA FEMMINILE