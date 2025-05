A Milano, l’Italia del volley femminile viene battuta per 3-1 dalla Germania nel secondo BPER Test Match. Le azzurre, reduci dalla vittoria nel primo test ottenuta ieri per 3-1, non sono riuscite a riconfermarsi. Rispetto a ieri, la Germania scende in campo con più tenacia. Su tutte, si distingue Marie Scholzel, autrice di diciotto punti nel corso della serata e premiata come MVP dalla sala stampa. Tra le italiane, la miglior marcatrice è Giorgia Frosini, che ha collezionato 16 punti. Al via della partita, l’Italia ha ottenuto il vantaggio, rimanendo davanti per la prima metà del set. Sul 14-11, però, le ragazze di Velasco hanno perso lucidità, permettendo alle avversarie di rientrare. Le tedesche non hanno esitato a recuperare, pareggiando sul 15-15 e a mettere la freccia per il 18-22. La Germania scappa avanti nel finale e chiude il parziale per 21-25.

Il secondo set si rivela equilibrato. Poco dopo il via, la Germania riesce ad allungare fino al +3 sul 5-8, ma l’Italia non demorde. I muri azzurri valgono il pareggio del 9-9. Il risultato rimane incollato nella parte centrale del set e la frazione supera il muro dei 25 punti, andando ai vantaggi. Dopo una serie di buone azioni italiane, la Germania riesce a dare il colpo di reni vincente, chiudendo il secondo set avanti per 24-26. Le tedesche partono bene anche nel terzo set, portandosi sull’1-4.

L’Italia risponde e dopo aver trovato il pareggio sul 5-5, passa avanti con Sartori sul 7-5. Le avversarie rispondono subito ed è ancora parità sull’8-8. Le azzurre si impegnano nuovamente in attacco per il 13-9, con le tedesche che recuperano fino al 16-16. La squadra di Velasco è però in crescita e non fatica a riportarsi in vantaggio sul 19-16, rimanendo poi davanti fino alla fine del set, arrivata con un 25-22.

Il quarto set vede le tedesche partire meglio, con le ospiti che si portano sul 2-6. L’Italia risponde con tenacia ed è 6-6. Le due squadre iniziano un valzer punto a punto, che si prolunga fino al 16-16. Sul finale, la Germania mette la testa avanti a ottiene il +4 sul 17-21. Le tedesche gestiscono il vantaggio nel corso degli ultimi scambi, vincendo per 21-25.

ITALIA-GERMANIA: IL TABELLINO

ITALIA: Piva 7, Munarini 8, Cambi 1, Degradi 10, Sartori 5, Malual 5, Moro (L). Frosini 16, Squarcini 7, Eze, Omoruyi 2, Giovannini 8. N.e: Panetoni e Gray.

GERMANIA: Alsmeier 4, Strubbe 12, Weske 15, Jatzko 17, Scholzel 18, Glaab 3, Cesar (L). Stautz 4, Tabacuks 2, Kohn, Hanle 1, Pogany (L). N.e: Cekulaev e Weitzel.

Arbitri: Stefano Nava, Angelo Santoro.

Durata: 26′, 30′, 26′, 29′.

NOTE: 1250 spettatori presenti, 19.471,00 Euro d’incasso

Italia: 3 a, 8 bs, 10 mv, 27 et.

Germania: 6 a, 8 bs, 14 mv, 24 et.