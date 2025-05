Aurora Tognetti (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) sono in finale nella tappa di World Cup di pentathlon moderno in scena a Pazardzhik, in Bulgaria. Le due azzurre hanno superato le semifinali, andate in scena oggi. Nel gruppo A, Beatrice Mercuri ha vinto la prova a eliminazione diretta nella scherma, concludendo la propria semifinale con un punteggio di 1407. Primo posto per l’egiziana Farida Khalil, in testa anche ieri e che oggi ha migliorato il record nella prova a ostacoli in 29:30, completando la prova con 1423 punti. Bene in pedana anche Aurora Tognetti, che nella semifinale B vince nell’eliminazione diretta, trovando il secondo tempo nella prova a ostacoli con un crono di 33:87. L’azzurra ha chiuso con 1389. Niente da fare per Alice Rinaudo (Fiamme Oro), che con 1365 ha mancato di poco la finale.

La finale femminile è attesa per la giornata di domenica 11 maggio, a partire dalle 08:30 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta sul sito di ‘Uipm Tv’. Domani, l’Italia tornerà protagonista con Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Roberto Micheli (Fiamme Oro), impegnati nelle semifinali maschili.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Sabato 10 maggio: Semifinale Maschile (Scherma Direct Elimination, Ostacoli, Nuoto, Laser Run)

Domenica 11 maggio: Finale Femminile e Maschile (Scherma Direct Elimination, Ostacoli, Nuoto, Laser Run)