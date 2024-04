Volley femminile, finale Scudetto A1 2023/2024: Conegliano c’è e batte Scandicci al quinto, serie in parità

Conegliano c’è e batte Scandicci in gara-2 della finale Scudetto di Serie A1 femminile di volley 2023/2024. Le ragazze di Santarelli soffrono ma, questa volta, vincono al quinto set con il punteggio di 23-25 25-21 19-25 25-23 15-11 rimontando sia nel quarto che nel quinto set. Le ragazze di Massimo Barbolini trovano un’altra prestazione sorprendente, ma non riescono a bissare il successo al tie-break dell’andata. La formazione di Santarelli ha dimostrato di essere la più solida nei punti più importanti, soprattutto nel quinto set, dove Scandicci ha commesso qualche sbavatura di troppo. Non bastano alla Savino del Bene i 35 punti di Antropova. Serie quindi in parità e che si sposta in casa di Conegliano mercoledì 24 alle ore 20.30. Diretta tv affidata a Sky Sport Uno, Rai Sport e volleyballworld.tv.

LA PARTITA

Primo set con Haak e Conegliano subito calde, mentre Antropova e Scandicci si fanno attendere nelle prime battute del parziale. La squadra di Santarelli va avanti sull’8-4, ma si vede riprendere dalle padrone di casa, che trovano il primo vantaggio sul 13-12. Scandicci regge fino al 16-15 e poi scivola fino al -5 sul 22-17 Conegliano. Nel momento di chiudere, le campionesse d’Italia in carica staccano completamente la spina e finiscono per trovarsi sotto 24-22 in un amen. Scandicci non trema e chiude, alla seconda occasione, il primo set 25-23.

Conegliano chiamata alla reazione nel secondo set. La reazione delle ragazze di Santarelli arriva e dal 6-5 Scandicci le pantere non andranno più in svantaggio fino a fine parziale. Conegliano apre un gap di quattro punti, allungando dal 10-9 al 14-10, e lo amministra fino alle ultime battute del set, che va in archivio con il punteggio di 25-21.

Avvio equilibrato di terzo set con le squadre che si trovano in parità sul 6-6. Scandicci ne ha di più e prova a mettersi al comando delle operazioni prima sul 10-7 e poi sul 13-10. Conegliano risente delle fatiche dei primi due set e scivola fino al -7 sul 23-15. Le ragazze di Barbolini non tremano e chiudono il set 25-19.

Nel quarto set Scandicci vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il terzo set vinto e allunga sul 6-2 con l’ace di Antropova. Santarelli è costretto a chiamare timeout e le sue ragazze rientrano con un altro piglio rientrando immediatamente sul 6-6. Conegliano riesce a piazzare un allungo salendo sul 17-14 e Barbolini chiama subito timeout. Scandicci esce forte dai blocchi e ritorna sul 17-17. Si lotta punto a punto fino alla fine. Conegliano questa volta non sbaglia e porta il match al tie break chiudendo il set 25-23.

Quinto set che si apre con un parziale di 3-0 Scandicci. Santarelli chiama timeout e le sue ragazze si riavvicinano sul 6-5. Qualche sbavatura di Scandicci, che va sotto 8-7 al cambio campo. Plummer torna a macinare e Conegliano va avanti 11-9 con Barbolini che chiama timeout. La palla inizia a scottare e Conegliano diventa ingiocabile chiudendo 15-11 con i muri di Haak e Fahr.