Conegliano vince per 3-0 contro Scandicci nella finale di Champions League di volley femminile. L’Imoco, arriva a Istanbul da squadra campionessa in carica, si riconferma al vertice. Le ragazze di Santarelli collezionano così il Grande Slam, dopo aver vinto ogni torneo a cui hanno partecipato nel corso della stagione. Ottima prestazione di Scandicci, che ottiene il secondo posto. La medaglia di bronzo va invece a Milano, vincitrice contro VakifBank

CONEGLIANO-SCANDICCI – IL RECAP

La partita comincia con un ottimo ritmo per entrambe le formazioni. Scandicci, però, fatica a muro e Gaspari ferma subito il gioco sul 9-6. Il time out della Savino del Bene non porta però al risultato sperato e Conegliano allunga di cinque punti. Scandicci, dunque, sfrutta il secondo time out per il 14-9. Herbots e compagne accorciano le distanze con una serie di muri vincenti, ma il livello di gioco delle pantere è incontenibile. L’Imoco prende il largo in modo definitivo, lasciando poco spazio di manovra alle avversarie. Conegliano trova il primo set point sul 24-15 e Gabi chiude i giochi sul 25-16.

Scandicci fatica anche in avvio del secondo set, con Gaspari che chiama il time out sull’8-4 di Conegliano. La Savino del Bene aumenta i giri del motore e torna a -2 dalle Campionesse d’Italia sul 14-12. Nonostante il pressing, Conegliano rimane in vantaggio e torna a +4. Scandicci sfrutta subito il secondo time out, interrompendo il gioco sul 20-16. L’Imoco prosegue la corsa verso il successo e ottiene il primo set point sul 24-20. Scandicci resiste e annulla la prima palla set, ma Gabi mette poi a terra il 25-21.

Il terzo set si apre con un’agguerrita Scandicci, che frena la corsa di Conegliano. Le pantere giocano nel miglior modo possibile, ma la Savino del Bene riesce a pareggiare sul 7-7. La frazione prosegue in equilibrio fino al 14-14, prima che Conegliano salga a +3. Le pantere tentano la fuga e, con il risultato fermo sul 20-16, Gaspari chiede time out. L’Imoco si invola e Haak firma l’ace che vale il 24-19. Il muro vincente vale poi il 25-19. Conegliano conquista così la seconda Champions League consecutiva, alzando il trofeo europeo per la terza volta nella storia della società. Il successo odierno vale il Grande Slam per le ragazze di Santarelli.

MILANO VINCE LA FINALE TERZO POSTO

La Numia Vero Volley Milano ottiene la medaglia di bronzo nella Champions League di volley femminile. Le milanesi, ieri battute da Conegliano per 3-1, si rifanno contro le padrone di casa del VakifBank, trionfando per 3-1. Il sestetto di Stefano Lavarini sale in cattedra poco dopo il via, vincendo il parziale di apertura per 25-15. Milano ottiene anche il secondo set, dando lo strappo definitivo con gli ultimi scambi. La Vero Volley si porta sul 2-0 con un 25-19. Il match si accende nel corso della terza frazione. Le due squadre giocano a punteggio ravvicinato fino agli ultimi scambi. Sul finale, poi, è la formazione di Istanbul ad avere la meglio e a vincere per 23-25. La finale si chiude con il quarto set, nel corso del quale Milano torna in controllo del ritmo di gioco. Le ragazze di Lavarini si mettono al collo la medaglia con un 25-18 conclusivo. La miglior marcatrice di serata è Paola Egonu, che mette a terra ventuno palloni.