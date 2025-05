Tutto pronto a Roma per l’inizio delle qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Il tabellone cadetto maschile vede ai nastri di partenza cinque tennisti nostrani, al via grazie alla wild card fornita dagli organizzatori. Non è andata benissimo al padrone di casa Giulio Zeppieri, che incontrerà il russo Pavel Kotov (numero 20 del tabellone), e poi in caso di successo uno tra Nicolas Moreno de Alboran e il numero uno delle quali Raphael Collignon. Anche il classe 2007 Jacopo Vasamì non è stato fortunato, ma potrà comunque godersi l’esperienza contro un tennista di alto livello come Cameron Norrie (numero 3); in caso poi di impresa, troverebbe uno tra Dusan Lajovic e Ethan Quinn, che si sfideranno in un incontro tra generazioni differenti.

Pierluigi Basile se la vedrà poi con il brasiliano Thiago Seyboth Wild (n. 14), a suo agio sulla superficie, mentre l’eventuale sfidante successivo arriverà dall’incrocio tra Jesper de Jong e Harold Mayot. Sfida Italia-Brasile anche per il quarto azzurro, ovvero Federico Arnaboldi, il quale affronterà il veterano numero 6 Thiago Monteiro; infine il vincitore del torneo di pre-qualificazione, Gabriele Piraino, troverà sul suo cammino il taiwanese Chun-Hsin Tseng.

Le qualificazioni degli Internazionali d’Italia al femminile

In campo femminile, la testa di serie numero uno del tabellone cadetto sarà la statunitense Katie Volynets, che se la vedrà con Aliaksandra Sasnovich e poi eventualmente con la vincente dell’incrocio tra Erika Andreeva e la veterana quasi 39enne Varvara Lepchenko. Sono cinque invece le azzurre che proveranno la scalata verso il tabellone principale, anche se nessuna di loro è testa di serie. Impegno duro per Lisa Pigato, che avrà subito di fronte la numero due Anna Blinkova, e per Angelica Raggi, che se la vedrà con Alja Tomljanovic (numero 5 del tabellone).

Ci proveranno anche Nicole Fossa Huergo, opposta ad Oliva Gadecki (n. 14) e Anastasia Abbagnato (contro Arantxa Rus, n. 16), mentre è andata male a Federica Di Sarra, che incontra una che sulla terra sa destreggiarsi bene come Jill Teichmann (19esima testa di serie). Presente nel tabellone cadetto anche Maria Sakkari, che trova la francese Chloe Paquet e poi nel caso una tra Yuliia Starodubtseva e Maja Chwalinska.