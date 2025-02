Sorrisi a metà per l’Italia nella serata di semifinali di andata di Challenge Cup. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince a Istanbul e lo fa in rimonta contro le turche del Galatasaray Daikin per 3-1 (27-29, 25-20, 25-17, 25-17), mentre la Smi Roma si è arresa sul parquet del Postdam per 3-2 (25-21, 21-25, 19-25, 25-15, 15-9).

Al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul il primo atto del doppio confronto non parte bene per Chieri. La squadra turca di Alberto Bigarelli, ex della gara con un passato da assistente allenatore di Bregoli nella stagione 2022/2023, si aggiudica un primo set (29-27) che dal 13-13 in poi è stato una battaglia di nervi, giocata punto a punto, fino ai vantaggi decisi prima dall’ace di Bongaert e poi dallo squillo di Aydin. La scintilla scocca puntuale nella testa e nelle braccia delle ragazze di Bregoli. L’equilibrio del secondo periodo dura fino al 17-20: Chieri concede solo tre punti e va a chiudere sul 20-25. Ancora meno margine di rimonta nei successivi due set. Il Galatasaray fatica a far funzionare il muro (9 i punti totali contro i 16 di Chieri) e si ferma sul 17-20 sia nel terzo che nel quarto periodo. Non bastano i sedici punti di Carutasu (terza miglior realizzatrice della Challenge) né i sedici di Katarina Lazovic. In evidenza in casa Chiery Avery Skinner, che si spinge fino a toccare quota 23 punti, sette in più di Anne Buijs, mentre Lucille Gicquel chiude con 16 punti. La semifinale di ritorno si giocherà martedì 18 febbraio (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.

Non riesce invece il colpo esterno alla Roma volley che perde al tie break contro il Potsdam alla MBS Arena dell’omonima città tedesca. Prima sconfitta nella competizione per le giallorosse dopo aver battuto, a partire dai trentaduesimi di finale, le croate del Kelteks Karlovac, le romene del Rapid Bucarest, le bulgare del Levski Sofia e le belghe dello Charleroi. I due successi interni consecutivi (3-1 su Cuneo e Firenze) hanno regalato fiducia e autostima alle ragazze di Giuseppe Cuccarini, ma la partenza non è delle migliori. Il Potsdam chiude il primo set sul 25-21, lo stesso punteggio, ma a favore della Roma, archivia il secondo periodo. Ancora meno equilibrati i successivi due set: il terzo sorride alle ospiti (19-25), mentre il quarto (25-15) trascina la contesa al tie break. Dopo il 2-2, il Postdam va in vantaggio e non si volta più indietro fino al 15-9 finale. Mercoledì 19 febbraio è in programma la sfida di ritorno.