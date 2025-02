La Virtus Bologna perde ancora in Eurolega. La squadra di Ivanovic va ko in casa contro i serbi del Partizan 81-71. Le V Nere conducono il match per un quarto e mezzo per poi calare di colpi progressivamente. Nel secondo tempo la formazione di Belgrado sale di giri e sfiora i 20 punti di vantaggio. Gestione del margine negli ultimi dieci minuti e ottava vittorie nelle ultime nove per il Partizan tra campionato e coppa. Sterling Brown mvp con 20 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Lo segue Carlik Jones con 19 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Doppia doppia di sostanza per Tyrique Jones da 12 punti e 12 rimbalzi e 11 puti per Brandon Davies. L’ex di giornata Lundberg chiude con 9 punti e 6 assist. L’ex Nba Aleksej Pokusevski accumula soli due minuti sul parquet. Toko Shengelia ultimo a mollare della Virtus con 16 punti, 5 rimbalzi e 8 assist. In doppia cifra anche Isaiah Cordinier con 13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Il resto del quintetto produce soli dieci punti. Sono 5 con 5 assist per Alessandro Pajola, 3 per Rayjon Tucker e 2 per Diouf. Quarto ko nelle ultime cinque per Bologna, che sarà chiamata a ripartire dopodomani sempre in casa contro Paris. In campionato le V Nere voleranno a Tortona il 9 gennaio.

Nelle altre partite

Paris crolla in casa contro l’Olympiacos 90-73. 23 punti per Vezenkov e 18 per l’ex Nba (New York Knicks) Fournier. Bene anche Williams-Goss con 14 punti e la coppia Larentzakis-Milutinov (10+10). 7 punti per il centro Fall. Il migliore dei francesi è Hifi (19 punti) in uscita dalla panchina. Solido TJ Shorts con 15 punti, 4 rimbalzi e 9 assist, ma non basta per evitare la sconfitta casalinga. Il Barcellona domina in casa contro il Maccabi 100-71. Partita senza storia con Punter a fare la voce grossa con 28 punti a referto. 14 punti a testa per Parker ed Hernangomez. Metu e Brizuela ne aggiungono 11 a testa in uscita dalla panchina. Per il Maccabi bene Rivero (16 punti) e Jokubaitis (14).

La classifica aggiornata

Olympiacos Pireo (18V, 7P) Fenerbahce Beko Istanbul (16V, 8P) AS Monaco (16V, 9P) Panathinaikos AKTOR Atene (15V, 10P) FC Bayern Monaco (15V, 10P) Paris Basketball (14V, 10P) Stella Rossa Meridianbet Belgrado (15V, 10P) FC Barcellona (14V, 11P) Real Madrid (13V, 12P) EA7 Emporio Armani Milano (13V, 12P) Partizan Mozzart Bet Belgrado (13V, 12P) Anadolu Efes Istanbul (12V, 13P) LDLC ASVEL Villeurbanne (11V, 14P) Zalgiris Kaunas (12V, 13P) Baskonia Vitoria-Gasteiz (10V, 15P) Virtus Segafredo Bologna (7V, 18P) Maccabi Playtika Tel Aviv (6V, 19P) ALBA Berlino (4V, 21P)

I risultati della 25ª giornata

Martedì 4 febbraio

Ore 18:30 – Anadolu Efes Istanbul – Real Madrid 79-73

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – ALBA Berlino 73-53

Ore 20:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – LDLC ASVEL Villeurbanne 73-66

Ore 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – Fenerbahce Beko Istanbul 91-90

Ore 20:45 – FC Bayern Monaco – EA7 Emporio Armani Milano 87-70

Mercoledì 5 febbraio

Ore 19:00 – AS Monaco – Baskonia Vitoria-Gasteiz 92-85

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Partizan Mozzart Bet Belgrado 71-81

Ore 20:30 – Paris Basketball – Olympiacos Pireo 73-90

Ore 20:30 – FC Barcellona – Maccabi Playtika Tel Aviv 100-71