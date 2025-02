Trento cede il passo al Besiktas nell’ultima giornata della fase a gironi di Eurocup 2024/2025. La squadra di Paolo Galbiati va ko in Turchia per 79-75 in un match inutile ai fini della qualificazioni agli ottavi di finale, raggiunti proprio dal Besiktas con il successo odierno. Contributo decisivo di Derek Needham per i bianconeri di Istanbul con 17 punti in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Dustin Sleva e Kyle Allman Jr con 12 punti a testa. 9 punti per Jonah Mathews e Uros Plavsic. 6 punti e 6 rimbalzi per Conor Morgan e 5 punti per Emanuel Terry e Yigit Arslan. Non bastano a Trento i 21 punti di Jordan Ford dalla second unit. Del quintetto titolare prova sufficiente di Anthony Lamb (13 punti+4 rimbalzi+1 assist) e di Myles Cale (10 punti+2 rimbalzi+1 assist). 8 punti per Quinn Ellis e Selom Mawugbe. A referto anche Denis Badalau (7 punti+3 rimbalzi), Jordan Bayehe (5 punti+2 rimbalzi) e Saliou Niang (3 punti+7 rimbalzi). Trento tornerà in campo domenica 9 febbraio sul campo di Varese in campionato.

La cronaca

Besiktas al comando sin dalle prime fasi. I turchi sfruttano l’11-6 iniziale per chiudere il quarto di apertura avanti 22-15. Treno non riesce a rientrare e si allontana fino al -11 sul 34-23. La Dolomiti Energia prova a reagire, ma sprofonda a -15 sul 45-30. Si va all’intervallo lungo sul 46-35. Terzo quarto equilibrato con il Besiktas che mantiene costante il vantaggio e si presenta all’ultimo periodo avanti di 11 sul 63-52. Gestione che non sembra essere problematica per i turchi, che nel finale rischiano e vedono Trento avvicinarsi fino al 74-72 con un parziale di 8-0 dal 74-64. Nel finale il Besiktas non sbaglia i liberi e conquista la qualificazione agli ottavi di finale vincendo 79-75.

I risultati di giornata

Martedì 4 febbraio

Ore 19:00 – Trefl Sopot – Dreamland Gran Canaria 73-76

Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – 7Bet-Lietkabelis Panevezys 91-77

Mercoledì 5 febbraio

Ore 18:00 – Wolves Vilnius Twinsbet – Buducnost VOLI Podgorica 91-82

Ore 18:00 – Besiktas Fibabanka Istanbul – Dolomiti Energia Trentino 79-75

Ore 19:00 – ratiopharm Ulm – Hapoel Shlomo Tel Aviv

Ore 19:00 – Aris Midea Salonicco – U-BT Cluj-Napoca

Ore 19:30 – Veolia Towers Hamburg – Cedevita Olimpija Ljubljana

Ore 19:30 – Hapoel Bank Yahav Jerusalem – Turk Telekom Ankara

Ore 20:30 – Valencia Basket – Cosea JL Bourg-en-Bresse

Ore 20:30 – Joventut Badalona – Bahcesehir College Istanbul

Le classifiche a un giorno dal termine della fase a gironi

Prime due ai quarti e dalla 3ª alla 6ª agli ottavi

GRUPPO A

Bahcesehir College Istanbul (14V, 3P) Dreamland Gran Canaria (12V, 6P) Hapoel Shlomo Tel Aviv (11V, 6P) Besiktas Fibabanka Istanbul (10V, 8P) Wolves Twinsbet Vilnius (10V, 8P) Buducnost VOLI Podgorica (9V, 9P) ratiopharm Ulm (9V, 8P) Dolomiti Energia Trentino (6V, 12P) Joventut Badalona (6V, 11P) Trefl Sopot (1V, 17P)

GRUPPO B