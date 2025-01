La diretta testuale della sfida tra Mladost Zagabria e Conegliano, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League di volley femminile 2024/2025. Le pantere di Daniele Santarelli vogliono mantenere intatta la striscia di imbattibilità stagionale e stanno dominando il Pool A con 12 punti in 4 partite e un solo set perso. Mladost fanalino di coda del girone con 0 punti e un solo set vinto. Secondo posto per Resovia con 9 punti. Plovdiv terza con 3 punti. Si gioca alla Dom Odbojke Bojan Stranic di Zagabria alle ore 20.00. Conegliano cercherà di allungare a 31 la striscia di vittorie consecutive da inizio stagione. Sarà importante gestire le energie in vista del tris di partite tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Dopo la trasferta in Croazia, la squadra di Santarelli farà visita a Bergamo il 12 (ore 15.30) per poi ospitare Vallefoglia il 15 (ore 20.30). Si chiude il 18 gennaio con il big match con Scandicci (ore 18.00). Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto dalla primo all’ultimo pallone della sfida tra Conegliano e Zagabria.

