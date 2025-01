Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità per la Formula 1, con alcuni team che si sono resi protagonisti di mosse importanti per rafforzare la propria struttura. Da un lato, Williams ha annunciato la presentazione della sua monoposto FW47, che verrà svelata il 14 febbraio, con Carlos Sainz che si unisce ad Alex Albon nel team. Dall’altro, Alpine ha ampliato il proprio vivaio di talenti, ingaggiando Franco Colapinto e Ryo Hirakawa come piloti di riserva.

La nuova era della Williams: il lancio della FW47

Il 14 febbraio, Williams presenterà la sua nuova monoposto, la FW47, in un evento speciale a Silverstone, dove saranno presenti fan, partner e media. La vettura sarà svelata con una livrea unica e personalizzata, mentre la versione ufficiale della livrea da gara verrà rivelata successivamente all’O2 Arena di Londra, nell’evento di lancio della nuova stagione di F1. Questa presentazione segna l’inizio di una nuova era per la scuderia di Grove, che vedrà gareggiare Carlos Sainz al fianco di Alex Albon.

Il team principal James Vowles ha dichiarato che ci sono grandi aspettative per il 2025: “Abbiamo piloti fantastici come Alex e Carlos, ingegneri di alto livello e nuove strutture operative presso la nostra sede centrale. La vettura del 2025 è stata sviluppata con molta cura e non vedo l’ora di vederla a Silverstone il 14 febbraio. Tutti nel team stanno dando il massimo per riportare questa squadra dove merita, mentre ci dirigiamo verso i principali cambiamenti di regolamento per il 2026. Sarà un anno emozionante“.

Albon, alla sua quarta stagione con il team inglese, ha aggiunto: “Tutti in fabbrica stanno lavorando duramente per preparare la nostra vettura per la nuova stagione. Non vedo l’ora di vedere i risultati del lavoro di squadra e della dedizione che rendono questa squadra così speciale“. Gli fa eco anche Sainz, che ha avuto il primo assaggio della nuova vettura durante i test post-stagionali di Abu Dhabi: “Non vedo l’ora di vedere la mia nuova auto, il 2025 sarà un anno emozionante per tutti noi. Dopo un lungo anno, è stato fantastico vedere la motivazione e lo sforzo che tutti hanno messo per i test negli Emirati. Faremo del nostro meglio per riportare la Williams in testa alla griglia il prima possibile“.

Colapinto rimane in F1: alla Alpine per dimostrare il suo talento

Mentre Williams guarda al futuro con Albon e Sainz, anche Alpine ha deciso di rafforzare il proprio team per la stagione 2025, e ha annunciato l’ingaggio di Franco Colapinto come pilota di riserva. Dopo un debutto promettente in F1 con Williams nel 2024, dove ha sostituito Logan Sargeant, l’argentino ha colto l’opportunità di entrare nel roster di Alpine, affiancando Ryo Hirakawa e Paul Aron. “È una grande opportunità per me entrare a far parte di Alpine come pilota di riserva – ha dichiarato il classe 2003 -. Sono impaziente di lavorare con una squadra così prestigiosa e di imparare dai piloti esperti. Questo è un altro passo importante nella mia carriera e sono pronto per il 2025“.

Colapinto ha impressionato durante il suo breve stint con Williams, entrando in Q3 e raccogliendo punti nei primi Gran Premi a cui ha partecipato, come quello in Azerbaigian e negli Stati Uniti. Nonostante il suo promettente debutto, Williams ha scelto di puntare su Carlos Sainz per il 2025, lasciando Colapinto senza un posto nel team titolare. Tuttavia, Alpine ha riconosciuto il suo talento e lo ha ingaggiato come pilota di riserva: nella scuderia francese avrà l’opportunità di crescere e di lavorare con il team per sviluppare la monoposto.

L’Arrivo di Ryo Hirakawa in Alpine

Oltre a Colapinto, Alpine ha anche dato il benvenuto a Ryo Hirakawa come pilota di riserva e collaudatore per la stagione 2025. Il giapponese, che ha alle spalle una lunga carriera nelle gare di endurance e in Super Formula, ha già avuto l’opportunità di testare una monoposto di Formula 1 negli ultimi due anni. Nel 2022 e nel 2023, il giapponese ha vinto la 24 Ore di Le Mans e ha conquistato due titoli mondiali nella categoria Hypercar, consolidando la sua reputazione come pilota versatile.

Il suo ruolo in Alpine sarà cruciale per lo sviluppo della vettura, e Hirakawa parteciperà al programma TPC (Testing of Previous Cars) e lavorerà al simulatore per tutta la stagione 2025. Una delle tappe fondamentali per lui sarà la partecipazione alle prove libere 1 del Gran Premio del Giappone, dove avrà l’opportunità di guidare davanti al suo pubblico sul circuito di Suzuka. Queste le sue parole dopo la firma in con la casa francese: “Sono onorato di far parte di Alpine come pilota di riserva e collaudatore. L’opportunità di testare la monoposto in Giappone è un sogno che diventa realtà, e sono entusiasta di lavorare con una squadra così ambiziosa e di sfruttare tutta la mia esperienza per contribuire al successo di Alpine nel 2025“.

Così invece il team principal Oliver Oakes: “È fantastico dare il benvenuto a Ryo nella scuderia per il 2025, ma anche dargli la possibilità di provare la A525 nelle prove libere 1 in Giappone, davanti al suo pubblico; il suo arrivo apporta al nostro attuale gruppo di piloti una maggiore varietà di esperienze, ampliando al tempo stesso il vivaio di talenti a nostra disposizione per tutta la stagione. Il suo ruolo sarà importante per sostenere il team in vari ambiti di sviluppo grazie al programma TPC e al lavoro al simulatore, non vediamo l’ora di dargli il benvenuto proprio ora che ci stiamo preparando per la nuova stagione“.