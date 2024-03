Volley femminile, Bergamo: “Mai considerato di rinunciare alla Serie A1”

“A seguito delle notizie circolate negli ultimi giorni in merito alla possibile cessione del titolo sportivo che concede il diritto di partecipare alla Serie A1 di pallavolo per la stagione 2024-2025, Bergamo comunica che non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di rinunciare al diritto, conquistato sul campo, di prendere parte al prossimo massimo campionato”, recita una nota del Bergamo Volley emessa oggi dal club lombardo.

Il club rossoblù, che milita in Serie A1, si è visto costretto a emettere questa nota a causa delle continue voci sulla cessione del titolo sportivo, prontamente respinte nella seconda parte del comunicato: “Bergamo, pertanto, respinge con decisione ogni illazione e diffida chiunque dal divulgare notizie non veritiere volte a destabilizzare l’ambiente rossoblù e a minare le trattative in corso per allestire una squadra e uno staff competitivi”.