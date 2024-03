Manchester City, Guardiola: “Per un finale di stagione mozzafiato dobbiamo battere l’Arsenal”

La Premier League è da sempre conosciuta come il campionato più prestigioso al mondo per i club, con il calcio inglese a fare da vertice e con uno stile tutto suo. Quest’anno la lotta è serrata, Arsenal, Manchester City e Liverpool sono raccolte in un solo punto. Una lunghezza che spesso è bastata in Inghilterra a sancire clamorosi colpi di scena al vertice. Lo sanno bene a Manchester, quando in quella famosissima gara col QPR si passò dall’amarezza alla gioia più totale nel giro di pochi minuti.

Il City di Guardiola domenica dovrà vedersela con l’Arsenal. Gunners che per la seconda stagione consecutiva si aggirano di nuovo nelle primissime posizioni grazie al magnifico lavoro di Arteta in panchina. Il Liverpool invece ospiterà ad Anfield la mina vagante Brighton, che grazie a Roberto De Zerbi sta a turno creando difficoltà alle maggiori squadre del campionato.

In conferenza stampa Pep ci crede e suona la carica: “Come quella scorsa anche questa stagione è stata già ottima. Essere attualmente ancora in corsa per la vittoria di tre titoli importanti dimostra che stiamo facendo nuovamente un lavoro incredibile. Ci attendono le ultime dieci giornate di Premier League e iniziamo questo percorso affrontando la capolista: una sfida per la quale i nostri tifosi ci daranno tutto il supporto che ci servirà. In questo momento, infatti, ogni sfida è fondamentale, tanto che se saremo in grado di battere l’Arsenal anche la sfida successiva sarà decisiva”.

Dopo il triplete della scorsa stagione e un inizio così così, i Citizens si ritrovano a lottarsi il titolo partita per partita. Niente fughe in questa stagione. Proprio come in quella stagione, a meno di colpi di scena, sarà battaglia fino al recupero dell’ultima giornata.