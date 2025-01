I risultati della sesta e ultima giornata della fase a gironi della CEV Champions League 2024/2025 di volley femminile, che si chiude con una serata decisamente positiva per le tre italiane impegnate nella massima competizione continentale. Arrivano infatti tre vittorie, con Conegliano e Scandicci che conquistano il primo posto e volano direttamente ai quarti di finale. Vince anche Milano, che però dovrà passare dai playoff essendo arrivata seconda nel proprio raggruppamento. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come sono andati i vari incontri.

CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025, VOLLEY: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Scandicci, sei la miglior prima: 3-0 al Bielsko-Biala

Si chiude alla perfezione il girone di Scandicci, che trova la sesta vittoria senza mai perdere un set in questa edizione della Champions. Le incertezze del campionato sono solo un ricordo in Europa per le ragazze di coach Marco Gaspari, che al Pala Wanny battono le polacche del Bielsko-Biala per 3-0 con i parziali di 25-20, 25-23, 25-15. Un risultato che garantisce alle toscane l’accesso diretto ai quarti di finale ma soprattutto il ruolo di migliore tra le prime, che consentirà a Scandicci di godere di un accoppiamento sulla carta più agevole. Ennesima prova convincente per Ekaterina Antropova, autrice di 16 punti e miglior realizzatrice del match. Bene anche Emma Graziani, che chiude la partita con 12 punti a referto.

Conegliano non si ferma, il Resovia si arrende ancora

L’Imoco Conegliano mantiene l’imbattibilità stagionale e chiude il girone a punteggio pieno, battendo 3-0 l’altra compagine polacca del Resovia. Parziali di 25-11, 25-15, 25-19 al Pala Verde Villorba di Treviso, con le venete di coach Daniele Santarelli costantemente in controllo delle operazioni e meritatamente ai quarti di finale con il ruolo di favorite per arrivare fino in fondo alle competizione. La top scorer del match è Isabelle Haak, che a fine partita chiude con 18 punti. In doppia cifra anche Marina Lubian a quota 11.

Milano si vendica, ma non basta: il Vakifbank perde ma resta primo

La grande serata del volley italiano viene completato dalla vittoria della Numia Vero Volley Milano, che “vendica” la sconfitta dell’andata e batte le turche del Vakifbank Istanbul per 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-19) all’Allianz Cloud. Uno scalpo importante, che purtroppo non basta alle ragazze di Stefano Lavarini per conquistare il primo posto nel girone. Milano dovrà quindi passare dai playoff per accedere ai quarti di finale, come tutte le altre seconde delle Pool e la miglior terza. Sono 20 i punti di Paola Egonu, miglior realizzatrice del match insieme a Nika Daalderop che mette a segno 16 punti. Kiera Van Ryk è la migliore di Istanbul con 16 punti, per una sconfitta che comunque basta a difendere il primo posto e l’accesso diretto ai quarti.

I prossimi appuntamenti del volley femminile

4-6 febbraio 2025: andata ottavi di finale Champions League

8-9 febbraio 2025: Final Four Coppa Italia Frecciarossa

18-20 febbraio 2025: ritorno ottavi di finale Champions League

1 marzo 2025: ultima giornata girone di ritorno regular season Serie A1 Tigotà

4 marzo 2025: finale di andata Challenge Cup

4-6 marzo 2025: andata quarti di finale Champions League

7-8 marzo 2025: gara-1 quarti di finale Playoff Serie A1

11 marzo 2025: finale di ritorno Challenge Cup

11-13 marzo 2025: ritorno quarti di finale Champions League

15-16 marzo 2025: gara-2 quarti di finale Playoff Serie A1

19 marzo 2025: eventuale gara-3 quarti di finale Playoff Serie A1

22-23 marzo 2025: gara-1 semifinali Playoff Serie A1

25 marzo 2025: finale di andata Cev Cup

29-30 marzo 2025: gara-2 semifinali Playoff Serie A1

1 aprile 2025: finale di ritorno Cev Cup

12-13 aprile 2025: eventuale gara-5 semifinali Playoff Serie A1

16 aprile 2025: gara-1 Finale Playoff Serie A1

19 aprile 2025: gara-2 Finale Playoff Serie A1

22 aprile 2025: gara-3 Finale Playoff Serie A1

25 aprile 2025: eventuale gara-4 Finale Playoff Serie A1

27 aprile 2025: eventuale gara-5 Finale Playoff Serie A1

3-4 maggio 2025: Final Four Champions League

5-6 aprile 2025: gara-3 semifinali Playoff Serie A1

9 aprile 2025: eventuale gara-4 semifinali Playoff Serie A1