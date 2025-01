Un raffreddore rischia di compromettere la stagione di Coppa del Mondo di Elvira Oeberg. La svedese infatti ha annunciato su Instagram di essersi ammalata e che quindi è costretta a saltare la tappa di Anterselva, in programma a partire da domani e l’ultima prima dei Mondiali di Lenzerheide (12-23 febbraio). Proprio in vista della rassegna iridata in terra elvetica, Oeberg ha deciso di non rischiare di peggiorare la situazione. Il malanno però allontanerà quasi definitivamente Elvira dal sogno chiamato Sfera di Cristallo, alla quale avrebbe potuto puntare data anche la sua condizione di forma eccelsa prima di oggi.

A Ruhpolding infatti la classe ’99 ha trionfato nella mass start di domenica con una grande performance al tiro, trovando lo zero oltre al consueto dominio nella parte sciata. Il successo le aveva permesso di rilanciarsi in ottica classifica generale, rosicchiando qualche punto sulla leader Franziska Preuss (seconda nella gara di casa di domenica), ma qualcosa in più invece su Lou Jeanmonnot, seconda classificata ma soltanto nona nella partenza in linea della Baviera.

Le condizioni di Elvira Oeberg

Oeberg è ancora iscritta alla sprint in programma domani, in modo da poter eventualmente partecipare in caso di miracolo dell’ultimo secondo, ma tutti i segnali non sembrano andare verso questa direzione. “Continuano le montagne russe – ha scritto la più giovane delle sorelle Oeberg sui social -. Mi sono svegliata stamattina con sintomi di un raffreddore e non sono disposta a rischiare la mia salute in questa fase della stagione, rendendo molto improbabile correre l’intero fine settimana di Anterselva. Spero che il sole italiano mi aiuti a concentrarmi sul riposo e recuperare al meglio per i Mondiali“. Con il forfait nella sprint la svedese non potrebbe poi partecipare all’inseguimento di sabato, la cui qualificazione è riservata alle prime 60 classificate della sprint.

La situazione in classifica generale

Al comando della classifica generale, come detto in precedenza, c’è Franziska Preuss, che guida con 749 punti, frutto di un scintillante inizio di stagione e di una grande continuità di risultati come mai le era successo in carriera, spesso e volentieri anche lei frenata da malanni fisici. Alle spalle della teutonica, staccata di 142 punti a quota 607 c’è Lou Jeanmonnot, vincitrice dell’individuale 15 km di Ruhpolding e che finora in stagione ha toppato soltanto nel fine settimana di casa a Le Grand Bornand. Elvira Oeberg è terza con 571 punti, a 178 lunghezze di distanza da Preuss: lo zero che si profila ad Anterselva potrebbe essere dunque già fatale per le sue ambizioni, e ridurrebbe anche ad un duello a due la corsa verso la Sfera di Cristallo, dal momento che le inseguitrici sono staccate e non sembrano essere così competitive da poter rientrare.