Volley, Champions League femminile: Milano ok nell’andata dei quarti, vittoria 3-1 in casa del Lodz

Parte bene la fase ad eliminazione diretta dell’Allianz Vero Volley Milano, che nell’andata dei quarti di finale della Cev Champions League femminile 2023/2024 supera 3-1 a domicilio il LKS Commercecon Lodz. La formazione guidata da Marco Gaspari si prende così un netto vantaggio in vista della gara di ritorno, che si disputerà giovedì 29 febbraio alle ore 20.00 all’Opiquad Arena di Monza. L’inizio di gara è equilibrato, ma la squadra ospite mette la freccia a metà parziale grazie a 6 punti consecutivi. La squadra di casa paga una Diouf poco precisa nella prima frazione e la diagonale vincente di Egonu chiude 25-18 per Milano. Nel secondo set Lodz cresce al servizio, forza di più e trova diversi ace, mentre dall’altra parte la Vero Volley cala in ricezione. Valentina Diouf sale in cattedra e mette a referto ben 9 punti con cui trascina Lodz sull’1-1, frutto di un netto 25-14.

Nel terzo parziale Milano ritrova la retta via e parte subito forte, con Rettke che fa il bello e il cattivo tempo a muro. Le padrone di casa riescono a rifarsi sotto nel punteggio, ma Sylla si carica sulle spalle le compagne e tiene a debita distanza Lodz. Il set si chiude 25-18 in favore delle ragazze di Gaspari, che si portano così sul 2-1 nonostante una Paola Egonu a corrente alternata. Nel quarto set Lodz non ne ha più e sparisce subito dal campo. L’Allianz ne approfitta e scappa via, anche grazie a una positiva Cazaute e alle due migliori in campo Sylla e Rettke, che consentono di chiudere facilmente 25-14. Vittoria molto importante per Milano, che ora può amministrare un bel vantaggio nella gara di ritorno per agguantare la semifinale di Cev Champions League.

