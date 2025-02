Tutto facile per la Igor Gorgonzola Novara, che vola alle semifinali della CEV Cup 2024/25. Nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale sul campo del Maritsa Plovdiv, la compagine allenata da Lorenzo Bernardi ha bissato la vittoria in tre set ottenuta nella sfida d’andata al PalaIgor e travolge ancora le bulgare con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-14). Per la formazione piemontese obiettivo raggiunto, con quella che è la quinta semifinale europea nella sua storia, la prima in CEV Cup dopo tre di Champions League e una di Challenge Cup. La prossima rivale di Novara sarà una fra il Bostik Bielsko-Biala e il Thy Istanbul, la formazione turca disputerà giovedì in casa la gara di ritorno, ed è chiamata a ribaltare il 3-1 dell’andata.

CEV Cup: la cronaca di Novara-Plovdiv

L’avvio di partita è equilibrato ma favorevole alle piemontesi, che dopo un avvio stentato prendono fiducia e si portano sul 10-6 grazie anche ai muri di Bosio e Aleksic. Si mette poi al lavoro Bonifacio, che inanella una serie di attacchi vincenti con cui Novara prende il largo (14-8); Plovdiv prova a reagire e rosicchia qualche punticino con Saykova e Dudova, che permettono alla propria squadra di rientrare sul -2 (18-16). Le bulgare toccano anche il -1 sul 20-19 con l’attacco a segni di Agbortabi, ma la formazione di guidata da Lorenzo Bernardi ristabilisce le distanze e chiude 25-21, portandosi a un set dalla qualificazione.

Botta e risposta a inizio secondo set, con nessuna delle due squadre che riesce a portare a casa il cambio palla. Novara riesce però a trovare l’allungo: il muro di Bosio e la schiacciata di Alsmeier regalano il +4 (12-8), vantaggio che la squadra bulgara non riuscirà più a recuperare. Lentamente allora le zanzare prendono il largo, fino a chiudere 25-19 ancora grazie ad Alsmeier.

Nel terzo set le ragazze azzurre partono forte con Ishikawa e Mims sugli scudi, e si ritagliano subito un comodo vantaggio in avvio. Il margine lievita rapidamente fino a toccare la doppia cifra sul 14-4. Le padrone di casa provano ad entrare in partita e accorciano parzialmente sul 18-10 grazie soprattutto a Dudova, ma Novara è in controllo e chiude la pratica in maniera rapida 25-14, portando così a casa l’incontro e il pass per la semifinale.