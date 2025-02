Zlatan Ibrahimovic aveva chiesto ai giocatori del Milan di giocare la gara di ritorno dei play-off di Champions League contro il Feyenoord “come una finale”. La squadra di Sergio Conceicao lo ha preso alla lettera sin dal primo minuto. In particolare, Santiago Gimenez, ex della partita, è stato capace prima di conquistare un calcio d’angolo e poi di realizzare la rete dell’1-0. Trentasei secondi decisivi per portare i rossoneri in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, Gimenez ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata, sfruttando al meglio una torre di Malick Thiaw.

LA CLASSIFICA

Non è un record. Anzi, nella storia della Champions League sono cinque i gol segnati sotto i 22 secondi. Lo sanno bene i tifosi del Milan che nel settembre del 2005 esultarono per una rete di Clarence Seedorf dopo 21.06 secondi: l’olandese nella seconda giornata della fase a gironi aprì le marcature contro lo Schalke 04 in una partita poi finita 2-2. Quello dei gol lampo è però un argomento caro anche alla Juventus e in particolare ad Alessandro Del Piero, che il 1° ottobre 1997 segnò dopo 20.12 secondi l’1-0 contro il Manchester United. Una rete che però non bastò per evitare la sconfitta, visto che i Red Devils vinsero il match dei gironi con il risultato di 3-2. Ancora meglio hanno fatto tre giocatori. Gilberto Silva dopo 20.07 secondi segnò il primo di quattro gol realizzati dall’Arsenal contro il Psv in Olanda nella seconda giornata della fase a gironi. Era il 25 settembre 2002.

Nove anni dopo a Jonas bastarono 10.96 secondi per gonfiare la rete durante Valencia-Bayer Leverkusen: dopo un rinvio sbagliato del portiere, il numero 7 si impadronì della palla e con un sinistro a giro realizzò l’1-0. Il record appartiene però a Roy Makaay, che il 7 marzo del 2007 segnò dopo 10.12 secondi l’1-0 del match tra Bayern Monaco e Real Madrid. Un gol lampo è spesso sinonimo di errore. In questo caso fu Roberto Carlos a regalare palla ad Hasan Salihamidžić, bravo ad involarsi e a servire un pallone comodo a Makaay, che da bomber navigato col destro non perdonò Casillas.

La classifica dei gol più veloci in Champions League

Roy Makaay (10.12 secondi)

Bayern 2-1 Real Madrid , 07/03/2007

Ottavi di finale ritorno

Jonas (10.96 secondi)

Valencia 3-1 Leverkusen , 01/11/2011

Fase a gironi, Giornata 4

Gilberto Silva (20.07 secondi)

PSV 0-4 Arsenal , 25/09/2002

Fase a gironi, Giornata 2

Alessandro Del Piero (20.12 secondi)

Manchester United 3-2 Juventus , 01/10/1997

Fase a gironi, Giornata 2

Clarence Seedorf (21.06 secondi)

Schalke 2-2 Milan , 28/09/2005

Fase a gironi, seconda giornata