Chieri stende Pinerolo 3-0 (25-6, 25-21, 25-23) nella partita valevole per la dodicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Giulio Bregoli scendono sul campo di casa del Palafenera campo molto determinate (5-0) e continuano a macinare punti (11-3). La Wash4green Pinerolo non riesce ad entrare in partita (18-5) e si arrende con un punteggio pesantissimo (25-6). Nel secondo set le Pinelle provano a reagire (0-3), le padrone di casa rispondono dando il via ad una bella lotta (13-13). La squadra di Michele Marchiaro rimette la testa avanti (13-15), ma la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ribalta subito la situazione (17-15) e piazza l’allungo (20-16) andandosi a prendere il set.

Il copione si ripete poi nella terza frazione. Pinerolo parte bene (1-3), ma Chieri risponde subito (8-8). Le ospiti rimettono la testa avanti (14-15), ma la squadra di Bregoli reagisce e ribalta la situazione (19-17). Le Pinelle si aggrappano al match e pareggiano sul 20-20, trovando poi un break con il servizio velenoso di Smarzek (21-23), ma Chieri non ci sta (23-23) e completa il sorpasso nel momento decisivo (25-23). Chieri si aggiudica così questo derby piemontese con una bella vittoria da tre punti, mentre Pinerolo rimane a bocca asciutta e vede allontanarsi la qualificazione alla Coppa Italia. La migliore realizzatrice del match è Anna Gray con 15 punti (7 attacchi, 6 muri, 2 ace, 1 errore), mentre tra le ospiti la migliore è Yasmina Akrari (9 punti). Di seguito, tutti i risultati della penultima giornata del girone di andata della massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile.

La Bartoccini-Mc Restauri Perugia si impone in trasferta e conquista tre punti importantissimi che smuovono la zona bassa della classifica. La Cda Volley Talmassons Fvg, infatti, cede 0-3 (22-25, 23-25, 20-25) nonostante una Maja Stork da 18 punti e viene superata in classifica proprio da Perugia, trascinata dai 21 punti di Anett Nemeth. Non riesce invece a risalire la Honda Olivero Cuneo, sconfitta 3-0 (25-20, 25-18, 25-23) da Bergamo, trascinata dai 17 punti di Michela Mlejnkova. Netta sconfitta interna per la Smi Roma Volley di una strepitosa Gabriela Orvosova (18 punti), che esce sconfitta in tre set (17-25, 20-25, 23-25) per mano dell’Eurotek Uyba Busto Arsizio e rimane dunque all’ultimo posto.

Nel big match che ha chiuso questo turno di campionato ad avere la meglio è la Savino Del Bene Scandicci, che si impone per 3-2 (20-25, 25-21, 22-25, 25-20, 15-) sulla Numia Vero Volley Milano. MVP del match una devastante Ekaterina Antropova, che con 34 punti (26 in attacco, 3 muri, 5 ace, 8 errori) si aggiudica il duello a distanza con la pari ruolo e compagna di Nazionale Paola Egonu, autrice di 21 punti nonostante una forma ancora non al top.