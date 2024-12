“Osimhen lascia Galatasaray e incassiamo 75 milioni? Non ci ha chiamato nessuno, non c’è niente, siamo concentrati sul campo. E’ un giocatore del Napoli che sta giocando in Turchia. Abbiamo fatto un mercato importante in estate e se avremo bisogno di fare delle cose saremo pronti. Non stiamo ragionando su questo in questo momento”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna ai microfoni di DAZN, nell’immediato pre partita della sfida di campionato contro la Lazio al ‘Maradona’, parlando del futuro dell’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al club turco. Sul mercato di gennaio: “Oggettivamente siamo fortemente concentrati sui nostri impegni settimanali, se ci sarà l’opportunità di migliorare la rosa lo faremo, ma oggi siamo concentrati sul campionato e su una sfida molto complicata contro un avversario forte e un allenatore come Marco Baroni che sta facendo cose eccellenti. Poi ripeto: il nostro compito è farci trovare sempre pronti”.