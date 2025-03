Ricorso (doppiamente) respinto: ora è realmente tutto pronto per le semifinali dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Nei giorni scorsi, infatti, a tenere banco è stato il ricorso presentato dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al giudice sportivo per un fallo di posizione commesso da Novara nella decisiva gara-3 dei quarti di finale, sul punteggio di 24-17 nel quarto set. Una rotazione errata non rilevata per un errore tecnico che, secondo Chieri, avrebbe potuto cambiare le sorti del set (chissà cosa sarebbe successo con una diversa linea di ricezione). Una tesi respinta in primo grado e mai arrivata alla Corte di appello a causa di un ritardo nella presentazione del reclamo (arrivato in federazione alle 12:09, oltre il termine delle ore 12:00).

“Il Chieri ’76 comunica che il nostro ricorso in appello tempestivamente inoltrato è stato dichiarato inammissibile a causa dal mancato funzionamento della pec societaria che, probabilmente a causa della eccessiva pesantezza del file, lo ha consegnato pochi minuti oltre il termine delle ore 12. Potremmo dimostrarlo o chiedere la remissione in termini ma intendiamo chiudere qui questa (brutta) vicenda e voltare pagina“. Chieri dunque mette un punto sulla vicenda e si concentra ora sui Playoff Challenge per conquistare un posto nella terza competizione europea per club nella stagione 2025/2026. Si sono così anche definiti ufficialmente gli accoppiamenti delle semifinali Scudetto: scopriamo nel dettaglio le sfide.

Novara ritenta l’impresa nella tana delle pantere

La Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione in carica e ancora imbattuta in stagione, torna tra le mura amiche del PalVerde per fare subito un passo verso l’ennesima finale Scudetto. L’avversaria è la stessa delle semifinali dello scorso anno: l’Igor Gorgonzola Novara, che un anno fa si arrese solamente alla “bella” di gara-3. Si tratta della più classica delle sfide, tra due formazioni che per anni si sono divise i trofei nazionali ed internazionali. Conegliano e Novara, infatti, si sono sfidate ben 57 volte, con 43 vittorie delle venete e 13 delle zanzare. Nei tre precedenti stagionali ad imporsi è sempre stata la squadra di Daniele Santarelli, ma ora si riparte da zero.

Sicuramente Wolosz e compagne arrivano a questo match più riposate, avendo superato 2-0 Bergamo nei quarti di finale. Le ragazze di Lorenzo Bernardi, invece, arrivano dal tie-break della gara-3 di mercoledì con cui hanno eliminato Chieri. Una semifinale dal sapore particolare soprattutto per Cristina Chirichella, grande ex della sfida: dopo 10 anni con la maglia di Novara, la centrale si è spostata a Conegliano, dove ha ritrovato la fiducia che era venuta meno nelle ultime stagioni. Tra le piemontesi, invece, hanno militato in gialloblù il libero Eleonora Fersino e la centrale Federica Squarcini.

Altra semifinale Milano-Scandicci

Anche l’altra semifinale è la stessa di un anno fa: Milano sfida sempre Scandicci, ma questa volta con il fattore campo a proprio favore. Le meneghine, infatti, quest’anno hanno chiuso la classifica di regular season al secondo posto, davanti alle toscane, e giocheranno quindi gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5 tra le mura amiche. Un anno fa Scandicci ebbe la meglio in due gare, ma i precedenti di questa stagione sorridono ad Orro e compagne. Nelle tre sfide in stagione (due in campionato ed una in semifinale di Coppa Italia), tutte terminate al tie-break, le ragazze di Stefano Lavarini si sono imposte nelle ultime due occasioni.

Le ragazze di Marco Gaspari (che nella passata stagione guidava proprio Milano) hanno superato ai quarti di finale Busto Arsizio in una gara-2 tiratissima, conclusasi al quinto set con l’incredibile punteggio di 20-22. Le toscane hanno così evitato gara-3, esattamente come le meneghine, che si sono imposte al quinto set sul campo di Vallefoglia. Si preannuncia quindi un’altra grande battaglia tra queste due formazioni, entrambe qualificate alla Final Four di Champions League.

Semifinali Playoff A1 Femminile 2024/2025: programma e TV

Le partite delle semifinali saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, alcuni match verranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache e risultati. Le semifinali dei Playoff Scudetto di Serie A1 Femminile 2024/2025 si svolgono al meglio delle cinque gare: ecco il programma dettagliato con date e orari delle due serie e le informazioni per vedere in diretta le partite.

SABATO 22 MARZO (Gara-1)

18:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Sport, DAZN e volleyballworld.tv

DOMENICA 23 MARZO (Gara-1)

18:00 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

SABATO 29 MARZO (Gara-2)

17:00 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 30 MARZO (Gara-2)

20:30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Rai Sport, DAZN e volleyballworld.tv

DOMENICA 6 APRILE (Gara-3)

15:20 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Due, DAZN e volleyballworld.tv

17:00 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta DAZN e volleyballworld.tv

MERCOLEDI’ 9 APRILE (eventuale Gara-4)

12-13 APRILE (eventuale Gara-5)