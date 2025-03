Lewis Hamilton vince la Sprint Race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Il britannico della Ferrari domina sulla pista di Shanghai e batte Oscar Piastri (McLaren), 2° a 6”889, e Max Verstappen (Red Bull), 3° a 9”804. Ottime indicazioni sul passo gara della Ferrari, che conquista la prima Sprint Race della sua storia. Charles Leclerc in crescita negli ultimi giri, ma non riesce ad andare oltre il quinto posto a 12”190. Ai piedi del podio George Russell (Mercedes), 4° a 11”592. A punti anche Yuki Tsunoda (Racing Bulls), 6°, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 7°, e un Lando Norris sottotono, 8°. Il britannico della McLaren conserva la testa della classifica piloti (26 punti) su Verstappen (24). “Oggi mi sentivo alla grande in pista. A Melbourne è stata dura e penso che molti abbiano sottovalutato quanto sia difficile adattarsi a una nuova macchina. È stato fantastico venire qui a Shanghai e sentirmi subito bene in macchina. Sono partito bene e sono riuscito a gestire bene le gomme. Non sento la pressione di dover vincere. Dobbiamo fare un passo alla volta e continuare a spingere mantenendo la calma”, conclude il sette volte campione del Mondo”, le parole di Hamilton.

La top ten di giornata

1. Lewis Hamilton GBR (Ferrari) in 30’39”965

2. Oscar Piastri AUS (McLaren) a 6”889

3. Max Verstappen NED (Red Bull) a 9”804

4. George Russell GBR (Mercedes) a 11”592

5. Charles Leclerc MON (Ferrari) a 12”190

6. Yuki Tsunoda JPN (Racing Bulls) a 22”288

7. Andrea Kimi Antonelli ITA (Mercedes) a 23”038

8. Lando Norris GBR (McLaren) a 23”471

9. Lance Stroll CAN (Aston Martin) a 24”916

10. Fernando Alonso ESP (Aston Martin) a 38”218

Le pagelle

Hamilton (voto 10): gestione perfetta della gara. Chiude la porta con decisione a Verstappen in partenza e lo tiene a bada per tutti i 19 giri fino a far cuocere le gomme dell’olandese. Nella seconda parte di Sprint vola via per il primo successo della Ferrari in una Sprint Race.

Piastri (voto 8): in partenza è bravo a respingere gli attacchi di Leclerc. Nella prima metà di gara la sua McLaren ha più velocità della Ferrari. Usura troppo le gomme nell’inseguimento di Verstappen e prende paga pesante da Hamilton.

Verstappen (voto 8.5): compie un autentico miracolo con una Red Bull inferiore sia a Ferrari che a McLaren. Dà tutto per tenere il passo di Hamilton e viene sverniciato da Piastri a tre giri dalla fine. Conserva il podio nel finale e si avvicina a Norris in classifica piloti.

Leclerc (voto 6): una media tra la prima metà (5) e la seconda metà (7) di corsa. Cerca di attaccare Piastri, ma si fa sorprendere da Russell (voto 6.5) in fondo al lungo rettilineo nell’ultimo settore. Gestisce bene le gomme e nel finale dimostra un passo gara a livello di Hamilton.

Norris (voto 4.5): la macchina c’è, ma arriva un grave errore in partenza che lo fa sprofondare fino alla nona posizione. Gestisce male le gomme e salva la faccia passando Stroll e ottenendo un punto con l’ottavo posto.