La regular season della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley è ormai agli sgoccioli: scopriamo le sfide della 24^ giornata, in programma nel fine settimana del 22 e 23 febbraio. Tanti punti in palio in questo terzultimo turno, dal momento che solo Conegliano è già certa del piazzamento. La corazzata veneta di Daniele Santarelli, che fin qui ha lasciato un solo punto (contro Novara domenica scorsa), si è già assicurata la vittoria di regular season ed ora punta ad arrivare ai Playoff da imbattuta. Le pantere tornano sul campo di casa per affrontare Cuneo, decima in classifica, che nell’anticipo del sabato proverà a strappare punti in un match in cui non ha nulla da perdere. I fari però sono puntati soprattutto su un’altra sfida del sabato, quella tra Talmassons e Firenze, che occupano le ultime due posizioni e sono quindi al momento in zona retrocessione.

Le ragazze di coach Leonardo Barbieri, ultime a quota 13 punti, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per fare uno scatto in avanti e tenere vivo il sogno. Le friulane, reduci dal ko a Cuneo, affronteranno nelle ultime due giornate Perugia e Busto Arsizio, altre due avversarie a cui si possono strappare punti, ma servono grandi prestazioni. Le toscane di Federico Chiavegatti, penultime con 16 punti, arrivano da 9 sconfitte consecutive (fra cui pesano quelle negli scontri-salvezza contro Perugia, Roma e Cuneo) e nei prossimi due turni dovranno vedersela con la capolista Conegliano e Bergamo. Entrambe le formazioni dunque sono affamate di punti per provare a guadagnare posizioni e superare Roma (12esima con 17 punti), mentre sono più lontane Perugia e Cuneo, rispettivamente a quota 21 e 22 punti.

Perugia-Busto altro anticipo, domenica Roma ci prova con Chieri

A completare il trio di anticipi di sabato 22 febbraio è Perugia-Busto Arsizio. La squadra di Andrea Giovi, dopo la sofferta vittoria a Roma, vuole conquistare altri punti tra le mura amiche per rimanere sopra la zona retrocessione. D’altra parte, le farfalle di Enrico Barbolini cercano la terza vittoria consecutiva per confermare il buon momento e avvicinarsi nel migliore dei modi ai Playoff Scudetto. Domenica poi le prime a scendere in campo sono Roma e Chieri per quella che, di fatto, è un’anteprima della finale tutta italiana di Challenge Cup. Le capitoline di coach Cuccarini vanno a caccia di punti importantissimi davanti al proprio pubblico, mentre Chieri vuole conquistare la sedicesima vittoria in campionato per consolidare il quinto posto.

Punta al successo in trasferta anche Novara, l’unica squadra capace di strappare un punto all’imbattuta Conegliano. Le zanzare di Lorenzo Bernardi vogliono quindi confermare l’ottimo stato di forma e vincere a Bergamo, che arriva da una serie di cinque risultati negativi e deve difendere il settimo posto in classifica da Vallefoglia. Le marchigiane, infatti, sono ottave a quota 33 punti come le rossoblù, ma devono superarsi per mettere in difficoltà Milano e riscattare le sconfitte incassate contro Pinerolo e Chieri. Le meneghine di Stefano Lavarini, dopo la fatica infrasettimanale di Champions, hanno tutte le intenzioni di centrare la 19esima vittoria in campionato per mettere pressione a Scandicci, seconda in classifica con un solo punto di vantaggio sulle lombarde. Le toscane di Marco Gaspari affrontano invece tra le mura amiche Pinerolo, reduce dalle belle vittorie contro Vallefoglia e Bergamo e determinata a crescere ancora in vista dei Playoff Challenge.

PROGRAMMA E TV 24^ GIORNATA A1 FEMMINILE 2024/2025 VOLLEY

Le partite dell’undicesima giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, due match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play). Altre due partite, invece, saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

SABATO 22 FEBBRAIO

18:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Honda Olivero Cuneo – Diretta volleyballworld.tv

18:00 Cda Volley Talmassons Fvg vs Il Bisonte Firenze – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

20:30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta volleyballworld.tv

DOMENICA 23 FEBBRAIO

16:00 Smi Roma Volley vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

17:00 Savino Del Bene Scandicci vs Wash4Green Pinerolo – Diretta volleyballworld.tv

17:00 Bergamo vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

18:00 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE

Al termine della decima giornata di ritorno della massima serie del campionato italiano a comandare la classifica è sempre Conegliano. Seconda posizione per Scandicci, davanti a Milano e Novara, rispettivamente terza e quarta. Nella parte bassa della classifica, Cuneo e Perugia sono ormai ad un passo dalla salvezza, mentre Roma, Firenze e Talmassons sono racchiuse in quattro punti. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.