Svelate le cifre dell’operazione che sancirebbe l’addio ufficiale del serbo al club bianconero. Ecco tutti i dettagli

Vlahovic e l’addio alla Juve, ormai è solo questione di mesi. Il divorzio tra il serbo e i bianconeri è cosa certa, Thiago Motta lo ha definitivamente accantonato (7 panchine consecutive) dopo l’arrivo di Kolo Muani e Giuntoli ha chiuso i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. In altre parole: è stato bello, neanche troppo, ma ci salutiamo.

Le ambizioni di Vlahovic

Vlahovic e il suo agente si stanno guardando intorno già da mesi, consci del fatto che l’avventura in bianconero è bella che conclusa. Il classe 2000 di Belgrado punta a compiere il grande salto in un top club europeo nonostante il rendimento deludente dell’ultimo anno e mezzo. L’ambizione, il sogno si chiama Barcellona, a caccia dell’erede di Lewandowski.

L’altra meta stragradita è il Paris Saint-Germain, poi ovviamente la Premier. Ma la zona altissima del massimo campionato inglese.

Arabia e Turchia

Però i sogno, molto spesso, sono desideri irrealizzabili. Ad oggi Barcellona e PSG non pensano concretamente a Vlahovic. Neanche in Premier, con riferimento ai grandissimi team, l’ex Fiorentina suscita chissà quale interesse.

Così va a finire che le piste più concrete possano portare altrove. Per esempio in Arabia, dalla quale già a gennaio sono arrivati dei sondaggi concreti. In parallelo va tenuta in fortissima considerazione la Turchia, Paese che negli ultimi anni ha attratto molti grandi calciatori. Osimhen e Morata gli ultimi.

Vlahovic erede di Dzeko

Secondo alcuni autorevoli media turchi, Vlahovic potrebbe raccogliere l’eredità di Dzeko al Fenerbahce. Il 38enne bosniaco è in scadenza a giugno e difficilmente rinnoverà.

Mourinho lo vuole a Istanbul: la cifra che accontenta la Juventus

A quanto pare Mourinho in persona è il principale sponsor di Vlahovic. Lo ‘Special One’ è intenzionato a rimanere al Fenerbahce anche l’anno prossimo, rispettando il contratto firmato all’inizio della scorsa estate. Ma ha già fatto delle richieste precise, tra queste proprio l’acquisto del numero 9 della Juve.

In Turchia sono sicuri: Giuntoli direbbe sì a una proposta da 25/30 milioni di euro. Ovvero alla cifra che eviterebbe alla società di Exor l’iscrizione a bilancio di una minusvalenza.

Un solo ostacolo

L’operazione avrebbe così un solo ostacolo, lo stesso Vlahovic che vede come uno se non due passi indietro il trasferimento nel campionato turco. Ma Mourinho sa essere molto convincente, inoltre il Fenerbahce potrebbe garantirgli più o meno lo stesso ingaggio (10 milioni di euro grazie al bonus) che percepisce attualmente a Torino.