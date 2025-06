L’Italia femminile del Volley non si ferma e vince anche la terza partita di Nations League, battendo la Corea del Sud con un netto 3-0.

Nella Pool 2 di VNL a Rio de Janeiro, prosegue il cammino vincente dell’Italia femminile di Volley, che, dopo i successi ottenuti contro Stati Uniti e Germania, nella notte ha superato con un secco 3-0 (25-13; 25-13; 25-17) anche la Corea del Sud.

Dopo la faticosa ed esaltante vittoria al tiebreak con la Germania, le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco hanno conquistato un successo importante per la classifica generale alla vigilia dell’ultima suggestiva sfida della week 1 con il Brasile.

Adesso il Brasile padrone di casa

La prossima sfida per l’Italia sarà, infatti, proprio contro il Brasile padrone di casa e si disputerà domenica 8 giugno alle ore 15. La giornata di oggi, sabato 7, sarà utile per ricaricare le batterie in vista del match.