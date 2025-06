A seguito della sconfitta in tre set contro Sinner in semifinale del Roland Garros, Novak Djokovic ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa.

Novak Djokovic non sembra invecchiare mai. Questo è quello che si potrebbe asserire dopo aver assistito alla partita di ieri sera tra il serbo e Jannik Sinner, in semifinale al Roland Garros. Nello slam francese, giunto fino alla 124ª edizione, l’altoatesino si è imposto per 3-0 sull’esperto serbo.

Il punteggio potrebbe far erroneamente pensare a un match a senso unico, ma Novak Djokovic non è tipo da perdere senza lottare, nonostante l’età – 38 anni -, non gli permette di esser al livello dei più giovani, in particolar modo nei match degli Slam, al meglio dei cinque set.

Il serbo ha perso 6-4, 7-5, 7-6, in una partita che ha visto il n°6 del ranking ATP avere anche tre set point durante il terzo parziale, quando a servizio per Sinner, quest’ultimo ha annullato tra palle break sul 15-40, 30-40 e ai vantaggi, che sarebbero valse il 6-4 al serbo. La grande mentalità dell’azzurro ha permesso di rimandare tutto al tie-break, dove poi si è imposto il n°1 del ranking mondiale.

Saluti all’avversario e tanti applausi nel post-partita per Novak Djokovic, che dopo si è lasciato andare ad una dichiarazione inaspettata.

Roland Garros, Djokovic: “Potrebbe essere stata la mia ultima partita qui”

La qualità, l’esperienza e la varietà di colpi di Djokovic è tale da far esprimere a tutti gli appassionati il desiderio di vederlo nel circuito all’infinito. Ciò, però, naturalmente non può avvenire, e lo stesso serbo sa che a breve arriverà l’obbligo di lasciare il tennis professionistico. Il serbo lascerà il tennis dopo aver fatto la storia, inserendosi di diritto nel dibattito sul tennista più forte di tutti i tempi, assieme a Roger Federer e Rafael Nadal.

Sì, perché Novak Djokovic è diventato il terzo tennista nella storia per numero di titoli ATP vinti (dietro Jimmy Connors e Roger Federer). Ha ottenuto il suo 100° titolo ATP la settimana prima del Roland Garros, dopo aver trionfato a Ginevra. Inoltre, è il giocatore con più Slam vinti nella storia (24), davanti a Nadal (22) e Federer (20). Il serbo è anche davanti a tutti per Grand Titles (somma di Slam, Masters 1000, ATP Finals e Olimpiadi) con 72 (Nadal e Federer sono rispettivamente a 59 e 54).

Numeri da capogiro, che lo inseriscono senza dubbio tra i migliori di tutti i tempi di questo sport, da cui presto il serbo dirà ‘stop’. Nel post-partita della sfida persa contro Sinner, Djokovic ha annunciato che questa partita, potrebbe essere stata l’ultima al Roland Garros:

“Potrebbe essere stata la mia ultima volta qui al Roland Garros, ed è stato meraviglioso. Mai così tanta gentee mi ha applaudito contro un grande avversario”.

Infine, l’annuncio sui programmi di questa stagione e un plauso all’avversario: “L’obiettivo è giocare Wimbledon e US Open, non sono sicuro per quanto riguarda gli altri tornei. Ho fatto del mio meglio e stretto la mano a Jannik, che è stato più bravo di me”, ha affermato il serbo in conferenza stampa.