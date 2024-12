Sei incontri valevoli per la regular season NBA 2024/2025 sono andati in scena nella notte italiana tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre. Non sono mancate le emozioni tra partite finite all’overtime, gare decise nei secondi finali e prestazioni individuali degne di note. Andiamo a ripercorrere quanto accaduto e a fare il punto sulla stagione regolare.

Quarantello di Maxey

I Philadelphia 76ers sconfiggono per 121-108 gli Charlotte Hornets e lo fanno grazie ad una prestazione maiuscola di Tyrese Maxey. 40 punti (di cui 6 triple), 5 rimbalzi, 5 assist e 4 palle rubate sono i notevoli numeri del classe 2000, che si carica sulle spalle la squadra. Da segnalare anche i 33 punti di George, prezioso nel colpo esterno dei suoi.

Vincono i Pistons di Fontecchio

125-124. Questo il punteggio con cui i Detroit Pistons hanno superato ai supplementari i Miami Heat nel segno di Cade Cunningham, autore della sesta tripla doppia in stagione (20 punti, 11 rimbalzi e 18 assist). Alla franchigia della Florida non sono bastati i 33 punti di Jimmy Butler (che ha anche messo a referto 19 rimbalzi, career high). 9 punti infine per Simone Fontecchio, che ha trascorso sul parquet 24 minuti.

I Cavs salgono a quota 23

Non si ferma la corsa dei Cleveland Cavaliers, sempre più leader nella Eastern Conference. Nella notte è arrivata la 23^ vittoria stagionale e a farne le spese sono stati i Brooklyn Nets, travolti per 130-101 da Mobley e compagni.

Chicago sbanca Toronto

Un solo punto ha diviso Bulls e Raptors sulla sirena, ma a prevalere è stata la franchigia dell’Illinois per 122-111. Luci dei riflettori puntate su Nikola Vucevic, miglior marcatore dei suoi con 24 punti. Il miglior realizzatore del match in assoluto è stato invece RJ Barrett (32).

I Nuggets restano quinti

E’ stato un canestro di Jamal Murray a 8 secondi dalla sirena a decidere il match tra Denver Nuggets e Sacramento Kings, terminato con lo score di 130-129. Il numero 27 ha realizzato ben 28 punti, quattro in più di Gordon e otto in più di Jokic (il quale ha però compensato con 14 rimbalzi e 13 assist). Denver consolida così il quinto posto a Ovest.

Harden show

Infine, sono ben 41 i punti messi a referto da uno straordinario James Harden, mattatore assoluto nel netto successo dei Los Angeles Clippers ai danni degli Utah Jazz per 144-107. Sette le triple mandate a bersaglio dal ‘barba’.

I risultati della notte

Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers 108-121

Detroit Pistons – Miami Heat 125-124 OT

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 101-130

Toronto Raptors – Chicago Bulls 121-122

Sacramento Kings – Denver Nuggets 129-130

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 144-107

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 23-4

Boston Celtics 21-5

New York Knicks 16-10

Orlando Magic 17-11

Milwaukee Bucks 14-11

Miami Heat 13-11

Atlanta Hawks 14-13

Indiana Pacers 12-15

Chicago Bulls 12-15

Detroit Pistons 11-16

Brooklyn Nets 10-16

Philadelphia 76ers 8-16

Charlotte Hornets 7-19

Toronto Raptors 7-20

Washington Wizards 3-21

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 20-5

Memphis Grizzlies 18-9

Houston Rockets 17-9

Dallas Mavericks 17-9

Denver Nuggets 14-10

Golden State Warriors 14-11

Minnesota Timberwolves 14-11

Phoenix Suns 14-11

Los Angeles Clippers 15-12

Los Angeles Lakers 14-12

San Antonio Spurs 13-13

Sacramento Kings 13-14

Portland Trail Blazers 8-18

Utah Jazz 5-20

New Orleans Pelicans 5-22