Brutto risveglio per gli appassionati di basket e di sport: l’ex cestista NBA Janis Timma è stato infatti trovato morto a Mosca. Lo riporta l’emittente televisiva russa REN TV, che racconta come il corpo senza vita dell’uomo sia stato rinvenuto in un edificio residenziale di 5 piani. Timma aveva 32 anni e militava in una squadra 3×3 in Russia.

La carriera di Timma

Selezionato con la 60^ scelta al Draft nel 2013 dai Memphis Grizzlies, non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio. L’unica esperienza oltreoceano è stata infatti una parentesi in Summer League con gli Orlando Magic, ma solo nel 2021. Il lettone tuttavia ha provato a giocarsi le sue carte, firmando con i Lakeland Magic, la loro squadra di G League, ma senza grande successo. Di tutt’altro spessore la sua carriera in Europa, dove ha militato a lungo in Eurolega: ha vestito le maglie di Baskonia (Spagna), Olympiacos (Grecia) e Khimki (Russia). Per lui anche due Europei disputati (2015 e 2017) con la Lettonia. Meno fortunati gli ultimi anni, in cui si è dedicato al basket 3×3, accettando la proposta di un club russo.

Le cause della morte

Non ci sono ancora conferme ufficiali, perciò non si può stabilire con certezza il motivo della sua scomparsa. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Tass, però, pare che Timma si sia tolto la vita. I media locali parlano infatti di un presunto messaggio d’addio sul telefono accanto al cadavere di Timma. Sembra che inoltre che il 32enne avesse divorziato pochi giorni fa dalla moglie, la cantante ucraina Anna Sedokova. Pare che alla base della sua presenza in Russia potrebbe esserci proprio il desiderio di tentare di riconciliarsi con lei dopo una relazione turbolenta.

Il cordoglio della Federbasket lettone

Jānis Timma, ex giocatore della nazionale lettone di basket maschile, è morto all’età di 32 anni. Le più sentite condoglianze alla famiglia! Nella sua carriera Timma ha rappresentato le nazionali giovanili della Lettonia, vincendo una medaglia di bronzo ai Campionati europei giovanili del 2010 come membro della squadra U18. Dal 2013 al 2024 ha giocato 68 partite per la nazionale lettone, segnando 584 punti, e ha partecipato alle finali del Campionato europeo e ai tornei di qualificazione olimpica.

Anche Porzingis piange la morte di Timma

“La connessione umana è la pietra angolare della nostra salute mentale. Per favore, prendetevi cura l’uno dell’altro. JT riposa in pace” ha scritto sui social il giocatore dei Boston Celtics.

I messaggi delle ex squadre del ragazzo

We are all shocked and saddened to learn the tragic news, that our former player, Janis Timma has passed away at the age of 32. We will always remember him for his kind heart and his smile. Wishing to his family and his loved t strength and peace during this time of… pic.twitter.com/M3wzcz3bDj — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 17, 2024

All our support to the family and friends of Janis Timma.

Rest in peace Todo nuestro apoyo a la familia y amigos de Janis Timma.

Goian bego pic.twitter.com/SrHZ8MpDIO — Baskonia (@Baskonia) December 17, 2024